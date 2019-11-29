國民黨前主席、台南市第六選區立委參選人洪秀柱今日左批民進黨眼看選舉逼近，原本要在本會期通過的「中共代理人法」草草收場，選戰逼近竟捲土重來促銷「芒果乾」，闖關民主人權開倒車的「反滲透法」草案，炮轟「反滲透法」是違憲惡法；右轟交通部長林佳龍承諾台86線向東延伸至台3線是黨意及利益凌駕專業。

民進黨立院黨團今天在院會提案《反滲透法》草案逕付二讀，闖關成功。洪秀柱質疑「綠」惡法一案接一案、「走了個土匪又來了個強盜」，民進黨原本要在本會期通過的「中共代理人法」，在內外各界疑慮、國人一致反對的聲浪下，最終掩旗息鼓，草草收場。沒想到眼看選舉日益逼近，又捲土重來促銷「芒果乾」，於今日闖關這部民主人權大開倒車的「反滲透法」草案。

洪秀柱今天接連在臉書PO出2篇文章炮轟民進黨。她直指，「反滲透法」草案共12條，不僅內容粗糙不堪，也沒有相應主管機關，一切都是行部門可自行認定、裁量，沒有權責畫分，也違背立法權、司法權、行政權分立原則。她針對草案第11條「各級政府機關知有違反......應主動移送」，更令人不寒而慄，直指「反滲透法」根本就是民進黨意圖要滲透到所有百姓生活中竊取個人隱私的違憲惡法。

近日林佳龍承諾台86線向東延伸至台3線道路新闢案，她質疑，從高雄內門、旗山聯結到國道3號田寮交流道各約22分鐘車程，然此案動支100億，台南關廟到高雄內門從36分鐘縮為15分，效益待精算，且對龍崎及周邊特殊地景衝擊評估又如何？

洪秀柱說，龍崎未來發展，應以生態保育及地殊地景，來帶動觀光休閒旅遊及商機，地方爭取納入國家風景區已有相當共識，本案新闢道路與龍崎的發展，與未來規畫管理能否契合？是否有先與當地居民及廣泛徵詢意見、尋求共識？

(中時 )