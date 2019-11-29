由飛兒樂團（F.I.R.）領軍的「造夢者」校園巡迴演會，11月「造夢者2.0」升級版正式開跑，一路從成都、武漢、唱到西安等6場。首站來到南京，出道以來就成為焦點的主唱Lydia，面對大學生她有感而發，「許多機會稍縱即逝，要努力地抓住它，機會很難得但有時也很難承受」，鼓勵學生「只要你心中有夢想，你努力，就可以被看得起」，一度講到哽咽，陳建寧藉機鼓勵她「相信自己就一定做得到」。

F.I.R.和閻奕格首度同台飆唱經典曲〈我們的愛〉。（華研國際提供）

F.I.R.和閻奕格首度同台飆唱經典曲〈我們的愛〉，陳建寧說「9年前在星光大道節目擔任評審，聽到格格的聲音就非常欣賞她，這次總算有機會合作」。閻奕格則表示，這首歌是她第一次參加大型歌唱比賽時，選唱的第一首歌，意義非凡，能和建寧老師這個圈內出了名的完美主義者合作，很緊張但也非常享受。

閻奕格說能和陳建寧老師合作，很緊張但也非常享受。（華研國際提供）

「造夢者2.0」校園演唱會南京站。（華研國際提供）

由飛兒樂團（F.I.R.）領軍的「造夢者2.0」校園巡迴演會，一路從成都、武漢、唱到西安等6場。（華研國際提供）

柯泯薰於「造夢者2.0」校園演唱會南京站演唱。（華研國際提供）

郁可唯在「造夢者2.0」杭州站演出。（華研國際提供）

有趣的是，許多網友討論Lydia和閻奕格長相神似，這次兩人同台飆唱，被網友笑稱「姐妹終於合體」。演出途中有歌迷在台下向女友驚喜求婚，三人也獻上真摯的祝福。另有潛力新人王耀楊、柯泯薰、Karencici輪番演出。「造夢者2.0」杭州站則由F.I.R.攜手OST女王郁可唯、曾入圍金曲獎的創作歌手鄭興和文慧如演出，更多資訊請參考華研國際官方粉絲團。

「造夢者2.0」校園演唱會杭州站文慧如獻唱。（華研國際提供）

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