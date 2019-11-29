國民黨總統參選人韓國瑜今天發表26項政策，在國防、外交、兩岸等政策部分；蔡英文總統競選總部發言人阮昭雄表示，兩岸議題，國民黨在判斷情勢上還留在舊的時代。

阮昭雄說，在外交政策方面，韓陣營主張「保障國家安全，也讓人民有錢」，推動雙邊外交，擴大多邊參與，尤其是區域經濟組織間合作，其次是發財外交，不僅由商人還有外交官打前鋒，了解當地生意機會；再者裡子外交與多交朋友，不在是傳統高高在上的外交，而是由民間團體等庶民外交。

他認為，關於政策議題，韓陣營嘴巴說得多，蔡政府動手做得好，這些年的成績攤出來，就是最好的比較。

他指出，在外交上，這幾年來民進黨政府致力於外交工作，除對邦交國提供真心誠意的協助，與非邦交國、包括許多主要國家的實質關係，也大幅躍進，像是台美關係達到40年來最佳，可說是台灣國際支持最強的時候，這才是外交的真正「裡子」。

他說，在國防上，國機國造的高教機，明年就要準備升空首飛；幾十年來、歷經好幾任總統都想做的潛艦國造，終於開始啟動，2025年正式成軍；還有如F16V等重大軍購案的實現，國軍的戰力都大幅躍升。

至於兩岸議題，他說，國民黨在判斷情勢上還留在舊的時代，現在整體區域跟國際情勢已經很不一樣，中國對區域的威脅激增，我們必須要謹慎面對，不能過度樂觀。

他表示，在兩岸議題上，民進黨不冒進、不挑釁，但堅守國家立場，堅守台灣的主權，反觀國民黨的兩岸政策容易釋放錯誤的訊息給國際社會，對台灣的主權與安全不利。

(中時 )