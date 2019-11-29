三芝國小學生非常期待新的圖書館。(新北市教育局提供／吳亮賢新北傳真)

學生致贈感謝卡。(新北市教育局提供／吳亮賢新北傳真)

啟用儀式合影。(新北市教育局提供／吳亮賢新北傳真)

玉山銀行與玉山志工基金會共同發起「玉山黃金種子計畫」，以三芝國小濱海的海水藍為主體，改造三芝國小圖書館，今(29日)揭牌啟用典禮上，玉山更現場捐贈新書1000本，新北市副市長謝政達也到場代表受贈，感謝基金會為三芝國小提供優質的閱讀環境，建立在地的書香人文好家園。

謝政達表示，新北市為提升學生語文能力，長期推動閱讀教育，將閱讀教育視為各校重點發展項目，改制後共改造284所、新建18所公共圖書館及學校圖書館，108年再改造12所學校圖書館，並引進更多民間資源，發揮「公私協力」、「資源共享」的精神。

教育局指出，改造後的三芝國小圖書館充滿童趣，明亮又色彩繽紛，以濱海特色的海水藍為主體，並結合學校特色課程與社團，如布袋戲、舞獅、古箏、帶式橄欖球等圖樣，再加上玉山銀行特有的粉、綠、藍、黃的彩色書櫃及座椅，設計閱覽區和多媒體設備，打造專屬三芝的閱讀空間及場域。

玉山志工基金會除捐贈三芝國小1000本新書，未來每兩年將再提供500本新書，圖書館啟用後，不僅可提供校內師生進行閱讀課程及活動，更結合學校圖書館志工與故事媽媽的力量，邀請親子共學共讀，推廣社區閱讀風氣，建立在地的書香人文好家園。

教育局表示，玉山銀行推動「黃金種子計畫」成立「玉山圖書館」，協助新北市偏遠地區或資源缺乏的學校，充實學校圖書館視聽及書籍等軟硬體設施，三芝國小圖書館則為全國第147所、新北市第12座玉山圖書館，讓三芝地區的孩子享有更多資源與更妥善的照顧。

(中時 )