蔡姓市民車輛拋錨，停在五權西路、向心路口附近，中市警局第四分局大墩派出所員警巡邏經過，幫忙民眾將車推到路旁。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

車水馬龍的五權西路上，日前晚間一部汽車拋錨停在內側快車道上，中市警局第四分局大墩派出所警員彭聖傑、柳彥竹剛好巡邏行經該處，二員當機立斷，將車推向路旁，蔡姓女車主脫困後連忙感謝員警即時解圍，直說原來警察都這麼熱心。

中市五權西路、向心路口附近，日前晚間一部藍色汽車拋錨在快車道上，造成嚴重回堵， 58歲的蔡姓女車主，慌張的打電話求救，中市警局第四分局大墩派出所警員彭聖傑、柳彥竹剛好巡邏行經該處，立刻上前關心，試著多次發動仍無法啟動，二員當機立斷，請車主不要慌張，並請蔡女上車控制好方向盤，柳員在後側疏導交通，彭員則用力將車推向路旁，解了蔡女一時之危。

蔡女表示，在開車回家的路上，沒想到在向心路口前，車子突然熄火，重新啟動好幾次都無法再啟動，由於該路段車子一輛接一輛，一緊張，腦中一片空白，打電話給拖吊車，也無法馬上到達，車子卡在路中央，進退不得，覺得孤立無援，幸好員警適時出現，並主動幫忙，心中滿滿的感謝。

大墩派出所長葉信良呼籲，發生車輛故障不要慌張，儘快放好警示標示物，避免後車追撞，再聯繫道路救援，平常出門前先行檢查車輛油量是否充足或有無故障情事，如遇不明原因導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )