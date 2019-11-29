蔡英文總統今至板橋區深丘福德宮參拜，受到支持群眾夾道歡迎。（王揚傑攝）

蔡英文總統今（29）日下午至新北市板橋區深丘福德宮參拜，致詞時提醒支持群眾，距投票還有40多天，天氣變冷了千萬別感冒，明年1月11日精神飽滿去投票。她重提和板橋的淵源，包括選新北市長和2012年選總統的競選總部都在板橋，和板橋鄉親博感情。

蔡英文先幫民進黨2位板橋區的立委參選人羅致政、張宏陸拉抬聲勢，表示前瞻基礎建設在做的時候，2人提出板橋的停車場不足是很重要的問題，所以幫板橋爭取建7個停車場，是真正接地氣的立委。

蔡英文向民眾細數她的政績，包括今年前三季的經濟成長率都是亞洲四小龍的第一名，第四季和明年也會是四小龍第一名，台灣的經濟會愈來愈好；今年5月史上最大規模的減稅，大家都有感受；長照2.0她上任的時候預算是50億，明年的預算已經是400億，未來4年還要加到600億以上；此外，0到6歲小朋友的照顧，將來4年預算會增加到1000億。

蔡英文說，明年的選舉對台灣太重要，全世界都在關心，我們有決心保護我們國家的主權和民主自由，所以1月11日大家都要去投票，總統要選蔡英文，立委要投羅致政、張宏陸，政黨票投給民主進步黨，讓國會過半，讓蔡英文更好做事情。

(中時 )