國民黨籍立委參選人蕭景田競選團隊發出英雄召集令，宣告本周末將成立社頭鄉與田尾鄉的競選服務處，服務處地點就在國民黨各鄉鎮市黨部。（蕭景田服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

力拚連任的陳素月周末將成立永靖、大村和田尾鄉後援會，請來多位彰化縣有關聯的立委、名嘴輪番站台助選。（陳素月服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

力拚連任的陳素月周末將成立永靖、大村和田尾鄉後援會，請來多位彰化縣有關聯的立委、名嘴輪番站台助選。（陳素月服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

一級激戰區！彰化縣立委第四選區，蔡英文總統早在本月10日就率先欽點與陳素月成立聯合競總造勢；蕭景田身為挺韓大將，12月14日將成立聯合競總，韓國瑜彰化縣競總成立造勢活動也一併移師員林聯合舉辦，顯見藍綠對此選區皆勢在必得。

第四選區另有安定力量陳志傑、勞動黨何倍爾、綠黨蕭翠瑩、勞工黨林怡彣、無黨籍洪祐輔等人登記，總計有7人參選、熱鬧滾滾！一般主要選情仍視為陳、蕭兩人對決局面。

本周末兩人陸續成立多個鄉鎮競選服務處，陳素月田尾、大村、永靖後援會成立，找來立委賴瑞隆、李俊俋、政治名嘴王瑞德、余莓莓，和民視主播林嘉愷等人輪番站台；蕭景田則陸續與選區各鄉鎮市黨部結合成立競選服務處，社頭、田尾同步掛牌運作。

韓國瑜、蕭景田聯合競選總部成立造勢，預計在12月14日登場，除韓國瑜本人，還將有謝龍介、許淑華和郝龍斌等大咖到場助陣，彰化縣長王惠美、縣黨部主委張曼莉都不缺席。

值得一提的是，韓國瑜彰化縣競選總部早在9月初，就敲定在彰化市的縣黨部大樓一樓進駐，而全縣競總的成立大會卻將在當天一併移師到員林聯合造勢，顯現韓國瑜與蕭景田深厚的交情，彼此力挺到底。

(中時 )