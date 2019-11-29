美國總統川普28日突訪阿富汗，因為去年的伊拉克行程「外洩」的經驗，白宮這次保密到家，對外宣稱川普留在國內歡度感恩節，其實是利用兩架「空軍一號」的優勢，讓川普成功密訪阿富汗。

川普在德國登上另一架「空軍一號」專機。（路透）

香港東網引述美媒報導，一批記者獲告知27日晚在停車場集合，然後他們乘坐黑色客貨車前往馬里蘭州安德魯斯空軍基地，登上空軍一號。與此同時，白宮宣布川普在佛羅里達州海湖莊園度過感恩節，而接載他到當地的另一架空軍一號，繼續停泊在西棕櫚灘機場；川普的社交網帳號則發出與感恩節有關的貼文。

川普的「空軍一號」專機停在阿富汗巴格拉姆空軍基地。（路透）

不過，上述舉動都是白宮為了掩蓋川普的真正行程，令外界以為他真的留在國內過節。事實上，川普秘密由佛州飛返安德魯斯空軍基地，並在機庫內登上空軍一號。專機在漆黑中起飛，所有機艙燈光關閉並拉下機窗遮光板，務求令外人看不見專機的蹤影。此外在飛行期間，白宮沒收機上人員手機等傳輸器材。

當專機降落在阿富汗巴格拉姆空軍基地後，外界才得悉川普到訪當地；停留期間軍方加強基地保安。特別的是，川普回程經德國返回華盛頓，專機中途在德國拉姆斯泰恩空軍基地降落，川普登上另一架空軍一號繼續前往美國。

去年耶誕前夕，川普與夫人梅蘭妮亞前往伊拉克探望當地美軍。白宮當時按照既定保安程序沒有事先公布行程，但空軍一號由美國飛往伊拉克途中，在英國上空被追蹤飛機動向的業餘人士發現，害川普未到達目的地，行蹤就已曝光。

(中時 )