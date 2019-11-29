國民黨副總統參選人張善政晚間出席第15屆金炬獎頒獎晚會，張善政表示，今年得獎的企業特別要恭喜，就是在這種非常辛苦艱辛的不可預測的大環境下，能把企業掌握得這麼好， 其實是其他企業的標竿，成功的方法可以寫成一本教科書，讓其他企業可效法。

張善政致詞時先恭喜得獎企業，他表示，企業投資環境這幾年愈來愈辛苦，很多台商到大陸投資，工資及環保條件提高，再加上中美貿易戰，整個國際貿易局勢非常辛苦，在這個大環境下，企業要經營穩健更不容易，企業經理人擔負非常大的責任。

他說，今年得獎的企業特別要恭喜，就是在這種非常辛苦艱辛的不可預測的大環境下，能把企業掌握得這麼好， 其實是其他企業的標竿，每位得獎企業的代表人一定都有很多經驗跟感想，包括面臨什麼樣的困境，如何面對，每個企業面對的困境也不一樣，能躲開困境，把持安穩的方法也不一樣。可以寫成一本教科書。

此外，張善政也說，中美貿易戰短期內不會馬上停止，希望明年國內環境變好，但大環境也有相當影響力量，最重要是每個企業繼續把持住今年得獎的優質方法，及企業文化，繼續在艱難的環境裡往下走，變成台灣企業的標竿，讓其他企業可效法。

(中時 )