台中市桂姓護理師利用亡夫醫師遺留的診所，為患者施打「排毒針」、「美白針」，經台中地檢署指揮偵辦查獲，檢方今天命她需付公庫5萬元，並服滿義務勞務，給予緩起訴處分。

台中地檢署緩起訴處分書指出，53歲桂姓婦人具有護理師資格，原在擔任醫師的葉姓丈夫開設診所內服務，但葉姓醫師於民國103年10月5日死亡。

桂婦在未取得合法醫師資格下，自104年2月間至108年10月31日被查獲止，接手經營診所內各項醫療業務，在未經醫師指示下，為多名患者進行抽血、施打「排毒針」、「美白針」等醫療行為。

台中地檢署檢察官在偵辦毒品案件時，意外得知多名施用毒品嫌犯，在前往警局或到地檢署報到採尿前，到不詳地點施打排毒針，以求僥倖通過驗尿，經檢察官指揮台中市警察局第三分局長期布線追查。

今年10月31日，檢察官會同台中市衛生局前往桂婦診所行政稽查，當場查扣液態維他命、生理食鹽水、針頭等犯罪工具，另發現桂婦為幫助女兒友人請假，甚至曾偽造醫師診斷證明書。

桂婦向檢方坦承，為病患施打的排毒針成分，是治療肝臟藥物、維他命B群、葡萄糖，較貴針劑會再加銀杏，價格從1380元至2500元不等。

檢方認為，桂婦貪圖小利擅自執行醫療業務營利，危害醫療制度，對病患生命、身體健康產生影響，且未協助患者戒毒或規勸戒毒，違反醫師法罪證明確，審酌她犯後坦承犯行、配合調查且深感悔悟，命向公庫支付5萬元，並服滿200小時義務勞務，始給予緩起訴處分。

(中時電子報)