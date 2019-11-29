凱文·德布勞內及伊爾凱·京多安繼續於中場配合攻撃連線。

【英超足球】曼城@紐卡索聯 11/30(六)20:30 賽事編號512 ElevenSports

紐卡索聯對上一場聯賽作客到阿斯頓維拉，雖然以5-4-1的防守陣式作戰，但仍在大部份時間被對手圍攻之下以2:0敗陣。來到本周比賽對著攻力強勁的曼城，預計主帥史堤夫·布魯士於主場出戰仍然先會作保守陣式以求穩；費德里科·費爾德斯、夏蘭·克拉克及保羅·杜梅特應繼續合作以三中後衛鞏固後防線。中場主力SeanLongstaff停賽結束，可跟瓊喬謝爾維配合。

曼城中場利雅德·馬雷茲上仗聯賽大戰切爾西先發上陣馬上就為球隊打進致勝球，但因伯納多·席爾瓦結束停賽可復任先發，利雅德·馬雷茲本周聯賽可能會返回替補席。由於大衛·席爾瓦及羅德里·赫南德斯也受傷沒有全面康復，主帥瓜迪奧拉預計會以凱文·德布勞內及伊爾凱·京多安於中場發動攻撃，加布里爾·居塞斯應會替代阿奎羅作正前鋒。

加布里爾·居塞斯將會取代阿奎羅作正前鋒位置。

紐卡索聯上仗聯賽作客失利於阿斯頓維拉腳下，結束稍早前的聯賽連勝紀錄，目前仍在積分榜下半段；即使本季聯賽於主場表現穩定敗攻不多，但面對鋒力銳利的曼城，相信掉球在所難免。曼城上一場聯賽主場以2:1撃敗了切爾西，馬上走出榜首大戰敗陣的陰影；雖然於剛剛的歐冠比賽打平，但因確定可進級淘汰賽階段所以不足以影響狀態。本場比賽料客隊可以輕鬆獲勝，「總進球」亦不會太少。雙方最近4次聯賽對賽，曼城3勝1負；最近6次聯賽對賽當中有4次「總進球」有3球或以上。

JadonSancho本場比賽會繼續先發上陣爭取進球。

【德甲足球】多特蒙德@柏林赫塔 11/30(六)22:30 賽事編號588 FoxSports

柏林赫塔上場聯賽有守門員阿爾曼寧·加斯泰因被罰紅牌出場，需要停賽兩場；再加上第二號守門員湯瑪斯·奎夫特不幸受頸傷影響不能出賽，本場比賽需要由上一場比賽臨危受命的第三號守門員DennisSmarsch把關。荷蘭後衛卡里姆·雷柯克也不知道傷勢是否來得及全癒上陣。

多特蒙德前鋒帕科·卡塞爾上場聯賽因膝蓋再次受傷被換下場，本周中歐冠比賽同樣也沒有上陣，本場比賽是否可上陣仍是未知之數。英格蘭小將JadonSancho上場聯賽作出1次助攻1射門，歐冠比賽也有進球，料本場比賽會繼續與隊長馬可·瑞斯在前線爭取進球。丹麥中場湯姆士·德雷尼因足踝嚴重受傷，已確定要休息至明年1月。

柏林赫塔最近戰績十分低落，上周聯賽因守門員被逐在上半場的早段已經需要10人作賽，最終以0:4作客敗於奧格斯堡，在績分榜已下滑至下半段。多特蒙德近況也不是太好，在慘敗給拜仁慕尼黑之後，上場聯賽仍沒有重返勝軌，更在上半場落後於榜末的帕德博恩3球，下半場才大爆發追平3:3；再加上周中的歐冠比賽也敗於巴塞隆拿腳下，已經有3場比賽不勝。多特蒙德後防線集中不夠，而本場比賽跟柏林赫塔都是一樣期望換轉敗績，績極地進攻的機會很大，「總進球」可往大去考量。兩隊最近2次聯賽對賽全部的「總進球」也是4球或以上，近4次聯賽對賽，多特蒙德取2勝2平。

法比荷周中歐冠於受傷，本場聯賽不會上陣。

【英超足球】布萊頓@利物浦 11/30(六)23:00 賽事編號537 ElevenSports

利物浦王牌前鋒穆罕默德·薩拉上場聯賽因傷只有坐在替補席上，本場比賽預計可以復任先發，將會跟羅伯托·佛米諾及薩迪奧·馬內再重組三前鋒陣式；艾力克斯·張伯倫將預計會回到中場位置，跟喬丹·韓德森及吉尼奧·維納爾敦，合作在中場線緊迫對手。法比荷周中歐冠於上半場受傷退下半線，同時本季被罰黃牌已5次，本場聯賽也需要停賽。

布萊頓近雖然最近兩場聯賽入球能力有稍為下降，但領隊格拉鹹·波特對攻擊球員仍然充滿信心，本場比賽仍然會以比利時的萊昂德羅·特羅薩德以及澳洲的亞倫·穆伊支援前鋒，協助單箭頭尼爾·毛裴。中後衛路易士·鄧克停賽期結束可以回復先發。

利物浦繼續於聯賽保持優勢，上場比賽作客最後10分鐘時段進球，撃敗水晶宮2:1後，以13戰12勝1平的成績領先於績分榜；雖然剛剛在歐冠比賽中只跟拿玻里戰平，但繼續於主場面對中下游球隊布萊頓，本季6場主場聯賽都勝出的驕人成績，要延續長勝紀錄不太會有問題。但需注意利物浦最近都沒有完封對手，都只能剛好1球險勝對手。布萊頓上仗聯賽主場以0:2敗於萊切斯特城，最近兩場聯賽也敗陣；球隊本賽季聯賽作客敗仗居多，進球力弱，本場以「總進球」小較有利。雙方最近4次聯賽對賽，利物浦全部獲勝，最近2次聯賽對賽「總進球」都為1球。

(中時電子報)