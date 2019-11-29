北市目前列管58件共213棟海砂屋，盡管市府祭出罰鍰、限期停止使用、容積逐年折減等手段，卻還未能完成所有海砂屋的危老都更，為此北市都發局表示，將函請中央延長3年優惠，以期加速海砂屋的都更改建計畫。

北市都發局長黃景茂在29日「都更危老2.0」記者會中表示，為了加速危老重建，市府推出了五項法令鬆綁的新措施，希望透過容積獎勵、放寬高度及建蔽率、稅捐減免、工程融資貸款信用保證、耐震評估及重建費用補助等措施，加速推動危老屋重建。

另外，市府也針對列管的海砂屋提出策略，希望能加速海砂屋的改建，但市府雖放寬都更同意門檻，甚至提供九成以上同意且無爭議者，可循168專案協助加速推動，可大幅縮短都更審議時程等好康。

盡管祭出許多利多誘因，但目前北市列管的58件海砂屋中，僅有北投大度路3段共24戶的海砂屋判定需強制拆除；另天母東路91巷30戶的海砂屋、信義區松山路35戶海砂屋，均判定須進一步強制鑑定。此外，加上部分海砂屋補強費用遠低於重建費用、住戶因財力不足等因素，導致海砂屋住戶改建意願不大。

黃景茂指出，目前北市危老重建受理162件、核定107件，已發建照40件，為全國最高，希望到明年底可達到核准250件目標。

(中時 )