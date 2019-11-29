上班族每日有超過三分之一的時間在職場上，一個好的健康職場，對於雇主或員工而言都是雙贏，新北市政府為營造本市職場健康友善之工作環境，特別邀請轄內事業單位一起辦理健康促進示範職場，提供整合性健康服務，提升企業健康職場優良形象。

辦理示範職場項目(圖/新北市衛生局提供)

今年新北市辦理示範職場業者共有9家，包含大智通文化行銷股份有限公司、板橋大遠百、南亞科技股份有限公司、南亞塑膠林口二廠、國家中山科學研究院系統製造中心、晶達光電股份有限公司、圓展科技股份有限公司、微星科技股份有限公司、德淵企業股份有限公司。

職場推動健康促進需要老闆和高層主管的支持，領頭參加健康促進活動，落實上至下帶動自我健康管理，創造職場健康氛圍。參與辦理示範職場企業，在運動方面，鼓勵員工組成自主社團，依照福委會規定，提供社團的經費補助，並以獎勵方式、競賽活動，鼓勵員工參與，有助於運動習慣的養成外，也拉近同仁彼此之間的距離。

推廣我的餐盤均衡飲食和減鹽飲食衛教(圖/新北市衛生局提供)

為預防代謝症候群和減重管理，企業會透過護理師與員工的直接接觸，依據同仁年齡、性別與作業環境特性，提供個別化健康管理，規劃符合其需求之活動，例如：減重、設計健康存摺、健康宣導或講座等。配合政府宣導職場戒菸環境，除了公布欄特別訂定菸害防制管理辦法，也定期辦理癌症篩檢和健康講座、戒菸門診諮詢，以維護同仁健康。

新北市衛生局表示藉由健康促進活動之持續推行，建立員工健康自主管理之觀念，改善員工潛在及現存健康問題，減少疾病之發生，以提升個人健康狀態、提高工作效能。同時，提醒勞工朋友，應該要注意代謝症候群的五項危險因子和飲食上選擇可參考「我的餐盤」圖像概念，使忙碌的上班族也可聰明吃、快樂動，擁有健康的體態。詳情可洽詢地方政府衛生局健康職場業務或上網查詢「健康職場資訊網」(https://health.hpa.gov.tw)。

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