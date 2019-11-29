田馥甄（Hebe）近日緊鑼密鼓準備第5張專輯，預告明年春天推出，日前她特地撥空至位於台中市柳川東路的瑪利亞學園擔任一日志工，和極重度障礙兒童面對面的課程協助與互動。

田馥甄日前出席瑪利亞基金會公益活動擔任一日志工。（混種時代提供）

在一堂協助學員把球放到引導教具的課程，由於場地相當小，Hebe驚呼「都在這麼小的空間上課嗎？」而課程結束後，收到學員東東預先畫好還署名送給她的畫，Hebe感動表示：「其實看他們在肢體活動上面已經這麼不容易，就可以想像要拿著畫筆，完成這一幅畫有多麼困難，收到當下真的很感動。」，隨即馬上給了東東一個大擁抱並不斷在耳邊說著謝謝，而東東也用力的回報Hebe一個微笑。

田馥甄受邀出席瑪利亞基金會公益活動擔任一日志工。（混種時代提供）

Hebe說「透過今天的活動，真的可以深刻了解，極重度障礙兒童的陪伴和教育真的很困難，瑪利亞的每一位教保老師真的非常偉大，付出了這麼多的愛心與耐心，所以真的呼籲社會大眾，希望大家一起幫助這群天使，讓他們可以和一般人一樣，擁有更好的生活和學習機會」。由瑪利亞基金會創辦人莊宏達醫師發起的「極重多障服務大樓」募款擴園計畫，2億4千萬的總建築經費，募款金額剩下最後的3千5百萬，也呼籲社會大眾給他們一個更好的家。

(中時 )