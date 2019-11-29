新北市中和區華新街143巷106弄，居住420多戶居民，因巷弄狹小，加上係屬無尾巷，若不慎發生意外不易搶救，中和區公所邀集各方會勘後，今年9月起開始施作重鋪道路，加設220個停車格，原訂12月31日完工，在公所於施工單位努力下提前於11月30日完工。
中和工務課長陳亦揚表示，該巷弄因路面坡度過大，又經年累月雨水沖刷，部份地基流失，人行道不平、機車位嚴重不足，居民下班後機車停在路旁佔用路面，造成居民生活上的諸多不便，在中和區公所及里辦積極推動人行道重整、路面銑鋪，並將水溝加寬，後續己徵台電同意進行電桿地下化等工程，讓天際線變得明朗。
陳亦揚指出，該巷弄因係死巷，原路寬僅2.9公尺，外車誤入不易廻轉，公所與位於該巷弄的龍景天下社區管委會協調退縮部分路面，將原側溝旁路燈向內移，施工後可以在該巷弄底劃設機車停車格，並有足夠的空間讓誤入的車輛倒車迴轉。
中和區公所強調，該巷弄由於過於狹小，被新北市政府消防局列管為狹小巷道火災搶救不易地區。在103年6月間甚至因大樓發生火災，1名消防員殉職的憾事，透過此次修繕工程路變寬變平整，徹底解決中和華新街之瘤。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。