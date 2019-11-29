新北市中和區公所打造安全無障礙無尾巷。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區華新街143巷106弄，居住420多戶居民，因巷弄狹小，加上係屬無尾巷，若不慎發生意外不易搶救，中和區公所邀集各方會勘後，今年9月起開始施作重鋪道路，加設220個停車格，原訂12月31日完工，在公所於施工單位努力下提前於11月30日完工。

中和工務課長陳亦揚表示，該巷弄因路面坡度過大，又經年累月雨水沖刷，部份地基流失，人行道不平、機車位嚴重不足，居民下班後機車停在路旁佔用路面，造成居民生活上的諸多不便，在中和區公所及里辦積極推動人行道重整、路面銑鋪，並將水溝加寬，後續己徵台電同意進行電桿地下化等工程，讓天際線變得明朗。

陳亦揚指出，該巷弄因係死巷，原路寬僅2.9公尺，外車誤入不易廻轉，公所與位於該巷弄的龍景天下社區管委會協調退縮部分路面，將原側溝旁路燈向內移，施工後可以在該巷弄底劃設機車停車格，並有足夠的空間讓誤入的車輛倒車迴轉。

中和區公所強調，該巷弄由於過於狹小，被新北市政府消防局列管為狹小巷道火災搶救不易地區。在103年6月間甚至因大樓發生火災，1名消防員殉職的憾事，透過此次修繕工程路變寬變平整，徹底解決中和華新街之瘤。

(中時 )