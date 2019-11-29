走在后浦頭窄巷的趙連昇伯伯回憶往事，依然歷歷如在眼前。（李金生攝）

上校退伍的趙連昇，至今仍珍藏當年派任少尉事務員的人事命令。（李金生攝）

金門縣府觀光處10月推出「老兵召集令」活動，迎來6000多位昔日戍守前線的官兵重返英雄島。高齡90歲原九宮部隊少尉事務員趙連昇今（29）日在家人陪同下，再踏上當年枕戈待旦的海島，完成駐島31支部隊的最後一塊拼圖，也在老戰士滿滿回憶中重現烽火金門的硝煙往事。

「金門老兵召集令」獲得熱烈迴響，31個駐金部隊的回金人數，排名前3名是誠實部隊、班超部隊與虎軍部隊，但成隊僅5年就解編的九宮部隊卻無1人返金，透過新聞媒體的報導，高齡90歲的趙連昇伯伯與縣府觀光處聯絡上，並在今天由兒子和媳婦陪同返金報到。

全程協助安排趙伯伯這趟行程的〈金門縣戰地史蹟學會〉指出，「九宮部隊」前身為國民革命軍第5軍，在遇敵遭殲後，原屬該軍的浙江省溫州新兵團於1949年3月自立為200師，後因戰事失利及編制調整，最後落腳駐防烈嶼（小金門），部隊即以當地九宮命名。

老家在東北遼寧，滿族正紅旗的趙伯伯回憶說，他在16歲從軍隨著部隊輾轉南下，先在福建同安馬巷駐紮，1949年從廈門集美港登船到烈嶼九宮碼頭上岸，駐地遍及西方、后宅、東林等村落，1950移駐大金門后浦頭，次年轉駐陽翟，1953年再移師烈嶼湖下，1954年7月九宮部隊解編後調往台灣中壢霄裡。

趙伯伯開心聽取縣府觀光處人員轉述網路熱烈歡迎「趙大學長」重返英雄島的留言。（李金生攝）

趙伯伯說，19歲那一年踏上小金門，被軍部派任200師少尉事務員以後，陸續參與修築烈嶼地區的道路、碼頭，以及漲潮時距離對岸僅1800公尺的馬山坑道與西洪舊機場工事，當年軍民一家親，袍澤弟兄胼手胝足，往事依然歷歷。

手中拿著1953年與袍澤在金門拍攝的「唯一」泛黃老照片，往事不停翻滾浮現在眼前。（李金生攝）

1984年上校退伍，身體十分硬朗，且記憶力超強，講話滔滔不絕的趙連昇與金門特別有緣，大媳婦是古寧頭林厝人，3媳婦的父親則曾任〈金門日報〉社長。在5年駐守金門的日子裡，最難忘曾奉命拆除民宅門板建築工事，一直為此十分內疚。直到後來聽親家說政府已在多年前給予補償，心裡才稍感寬慰一些。

10年前「古寧頭戰役60周年」，他第3次回到金門，今天4度再踏上曾經黃沙滾滾的金門島，心中有無限的感慨和許多回憶。在〈金門縣戰地史蹟學會〉理事長陳自強、縣議員董森堡和縣府觀光處陳明伶科長及家人的陪伴下，首日就走訪「天下第一哨」馬山、陽翟和後浦頭師部大洋樓。落日餘暉中熟悉的紅磚建築，在他一波波翻湧的回憶裡，往事並不如煙。

對來自遙遠的東北，走過大江南北，最後落腳台灣的他來說，當年曾一起共度戰地歲月的袍澤們，如今僅有2人仍有聯繫，但分別高齡93、95歲的他們，這回未能同行，也許才是心中最大的遺憾。

老戰士趙連昇重返昔日師部大洋樓，回憶當年擔任師長祕書的石政求上尉娶親當地姑娘，後來晉升將軍出任金門縣長。（李金生攝）

(中時 )