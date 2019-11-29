日本一直位居國人愛去的國家榜首，四季皆有不同的浪漫風貌，而冬季就以滑雪最夯！明年(2020)春節真的可以去日本滑一波，盈達旅遊特別規劃了7條走春行程，無論是喜愛刺激滑雪還是有小小孩的家庭都非常適合，趕在2019/12/12前報名第二人還能省下5千元，並贈送每房一台wifi機啦！

上班一整年真的好辛苦啊！活在這世代要懂得犒賞自己，若浪費了春節的長假就太傻了。何不妨趁這時規劃一趟出國之旅，但不敢自由行或是不會規劃行程嗎？那就交給盈達旅遊囉！這次會帶著大家瘋玩名古屋、大阪等關西地區，渡過一個難忘的春節。

浪漫的銀色童話世界白川鄉合掌村/盈達旅遊提供

走進白川鄉合掌村的童話世界，體驗明年(2020)只有6場的點燈儀式，欣賞深陷在一片白靄靄銀色世界裡的小木屋，美麗景況絕對讓人屏息讚嘆；或是搭乘列車行駛長良川鐵道，欣賞沿途的夢幻白雪，彷彿置身電影場景好不浪漫。穿著典雅的和服漫步在清水寺，穿梭在歷史建築中，就像是時空旅遊一般。

若你是屬於來到大阪就要飛去環球影城不可的人，那這次也不會讓你們失望！安排一日暢遊環球影城，進入逼真的電影世界，絕對會勾起你的童心將憂慮通通忘光。Nifrel水族館堪稱大阪的親子聖地，這裡的空間富有設計感，更採用融合生物與照明、音樂等奇特的展示手法，每個區域都有不同的呈現感覺，就像是在欣賞藝術一般。

「牧歌之里雪樂園」適合闔家歡樂/盈達旅遊提供

喜歡滑雪嗎？那絕對不能錯過「牧歌之里雪樂園」，這裡絕對適合闔家歡樂，乘著雪上甜甜圈及雪盆從高處滑下來，體驗很棒的刺激暢快感，還能欣賞周遭被大雪覆蓋的山林美景。

在親自大自然的行程中，也穿插了都市購物趣，像是位於臨海樂園海邊旁的摩賽克廣場，是佔地廣大、超好買的購物商場，視野風景也是美得沒話說！或是大阪主要商業區域得道頓崛及商業購物區的心齋橋，體驗日本先進的快節奏生活，五光十色的城市街道讓人目不暇給！

盈達旅遊這次推出的新春遊程符合各種不同需求的朋友，無論是想要接近大自然，還是單純玩雪又或是有小小孩的家庭，都能放心隨意挑選，渡過最棒的新年！

(中時電子報)