又進入椪柑產季！台中市政府農業局長蔡精強指出，市府積極拓展外銷市場，今年椪柑外銷訂單已超過700公噸，將運至新加坡、馬來西亞、日本、加拿大等多個國家；今年預計外銷新加坡340公噸，29日先啟運首批20公噸至星國，希望持續拓展外銷通路。

蔡精強表示，台中柑橘類種植面積約2300多公頃，為台灣重要產區，主要產自東勢、石岡、豐原、新社、和平、北屯等區域。今年外銷地點包括新加坡、汶萊、印尼、馬來西亞、日本、加拿大等，較去年增加240公噸成長52％；另今年預計外銷340公噸至新加坡，相較去年增加40公噸成長13％。

蔡精強指出，目前外銷椪柑產地收購價格已超過每公斤30元，較去年每公斤約增加5元，將可大幅增加柑橘農民收益；市府將持續媒合及協助農民團體行銷台中農產品，拓展國際市場，讓台中農民獲得最大的照顧。

農業局29日輔導東勢區農會在東勢果菜市場舉辦外銷新加坡封櫃啓運儀式，包括農業局長蔡精強、立法委員江啟臣等出席參加，積極持續拓展外銷通路。

(中時 )