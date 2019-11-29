隨著世新爆冷輸給台藝大，目前富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男子組預賽保持全勝球隊，僅剩衛冕軍健行科大，健行29日以85比68輕取文化大學，拿下開季4連勝，沒想到健行教練劉孟竹賽後第一句話竟是，「我們打得一無是處！」

劉孟竹不僅用一無是處形容這支衛冕軍，更說球員只會「錦上添花」，也只是「花拳繡腿」，看來確實對於球隊目前表現很不滿意，「我才不管什麼4連勝，我們表現完全不及格，或許被媒體寫太好了，所以我在這裡拜託你們別再寫了。」

「我們連一點強隊該有的感覺都沒有，也不肯衝搶籃板，上場感覺就是不知道做什麼，只是被釘在原地，我們根本沒資格說自己是強隊，」劉孟竹怒氣沖沖表示，「我想這場比賽回去不用剪片了，因為全部細節都是缺點，我們就像弱隊。」

唯獨說到29日獨拿31分的簡廷兆，劉孟竹臉色才比較和緩，「廷兆的抗壓性很好，又夠成熟，且具膽識，無論是攻守的態度，都值得其他人好好學習，我想旅美回來的球員都是這樣，沒被家長或教練呵護，哪像台灣球員只是『媽寶』！」

聽到劉孟竹如此稱讚自己，簡廷兆表示，自己才跟健行練了5個多月，默契仍然有待調整，但他也自認很有膽識，他說：「就是打球嘛，我有擔當可以扛下更多責任，其實我昨天與前天都還感冒，到了今天才好一點，也沒讓感冒影響表現。」

(中時 )