民進黨中央助選團團長游錫堃今（29日）傍晚到中和和平街黃昏市場，陪同新北市第八選區立委參選人江永昌拜票助選。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨中央助選團團長游錫堃今（29日）傍晚到中和和平街黃昏市場，陪同新北市第八選區立委參選人江永昌拜票助選。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨中央助選團團長游錫堃今（29日）傍晚到中和和平街黃昏市場，陪同新北市第八選區立委參選人江永昌拜票助選。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨中央助選團團長游錫堃今（29日）傍晚到中和和平街黃昏市場，陪同新北市第八選區立委參選人江永昌拜票助選。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

民進黨中央助選團團長游錫堃今（29日）傍晚到中和和平街黃昏市場，陪同新北市第八選區立委參選人江永昌拜票助選，新北市議員張維倩也到場陪同，游錫堃展現超高人氣，民眾搶著合照留影，也把握機會推薦江永昌是「公督盟、口袋國會雙重認證的優秀立委」，更大讚他國會問政有表現，地方建設看得見，要將江永昌留在立法院繼續為人民打拚努力。

游錫堃首先贈上「達摩祖師不倒翁」，盼江永昌屹立不倒，並預祝順利成功連任，再說江永昌實在是非常認真，為了要有更專業的問政品質，不斷進修自己還拿了三個碩士，分別是台大工業工程、台師大政治跟台科大財經的碩士，真正不簡單，當然要票投專業立委。

張維倩說，我是兩個孩子的媽，最關心教育，江永昌從中央額外爭取1.1億元補助中和各級學校，打造優質的學校環境，讓她非常放心以後孩子要上學，能有高品質的教育。

江永昌表示，今天非常感謝游錫堃前院長前來相挺，藉由院長的魅力加深選民對自己的印象。和平街黃昏市場離家裡不遠，時常陪妻子及家人來採買，傳統市場買的不只是菜而是人情味，年節越來越近，這裡最誇張時真的是萬頭攢動，而自己一路從國會助理、市民代表、縣議員、市議員、立委，更是受到市場鄉親的支持，所以時刻提醒自己不愧對民眾的託付，全力以赴完成人民的期待。

沿路攤販熱情加油，許多民眾看到游錫堃更驚呼是本人，紛紛主動拍照留念，甚至有人說自己是宜蘭來的，以前有投過你，游錫堃妙回這次不只要投我（政黨票），還要支持立委江永昌、支持總統蔡英文，一起護國會、保台灣。

(中時 )