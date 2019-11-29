中天晨報 主播麥玉潔 ｜ 1202 鎖定中天新聞

中天新聞52頻道12月2日起，週一至週五早上7點至9點推出全新改版《中天晨報》，有16年新聞資歷主播麥玉潔，宣布加入《中天晨報》新聞團隊，她表示過去在老東家跑過黨政、民生消費、財經等新聞，廣泛接觸各類新聞議題，為期許自己持續進步，她毅然決然來到全新的新聞台接受挑戰，未來《中天晨報》除第一手新聞資訊，還有健康樂活、女性話題、民生消費議題等流行趨勢，歡迎觀眾上《中天晨報》粉絲團留言交流。

麥玉潔期耕耘黨政新聞，歷年採訪過的重大新聞事件，包括319槍擊案、連戰兩岸和平之旅、馬習會等重大歷史性事件。她回憶，採訪連戰兩岸和平之旅時，相較於其他新聞台好幾組的陣仗，她與攝影記者僅1組人馬，卻發揮最大戰鬥力，跟著連戰東奔西跑，前往南京中山陵採訪連戰謁陵時，攝影記者將攝影機上肩邊走邊拍，她只得扛著腳架登上392級階梯，完全沒喊累，嬌小的身軀有著強大的新聞魂，更多資訊請鎖定中天新聞52頻道《中天晨報》。

(中時電子報)