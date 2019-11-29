台灣濕濕涼涼的冷空氣真叫人難受，不妨利用春節長假飛往溫暖陽光的東南亞島嶼吧！盈達旅遊釋出【春節直飛】方案，要帶著大家前往越南最棒的渡假島嶼─富國島，享受那邊的異國風情、入住精選的高級酒店及享用浪漫的沙灘迎春晚宴。

3天出發日自由選 前往最浪漫的珍珠島

越南因著距離近、文化相仿等原因，成為近年國人愛去的國家之一。以這次「花岩巧嶼水漾富國島‧海濱度假村5日」遊程來說，出發日期分別為2020/1/23(四)、1/24(五)、1/25(六)3天，搭乘捷星太平洋航空前往。而這次特別準備新春3大好禮要贈送團員，包含海底漫步、沙灘迎春晚宴及盈達旅遊專屬插畫新春紅包袋。

富國島是越南最大的島嶼，位於越南西岸的泰國灣上，距離柬埔寨與越南邊界的4公里處，它以迷人海灘和清幽的自然環境聞名，並且富有「珍珠島」的美稱。除了擁有茂密的熱帶叢林外，豐富的動植物資源和生物多樣性，使其在2010年被劃進聯合國教科文組織世界生物圈保護區，更被多項旅遊網站及雜誌評選為最美海灘，是全球最浪漫的旅遊勝地！

入住2家高級度假酒店 空中酒吧、賭場盡情享樂

這次特別入住富國島長灘洲際渡假酒店、富國島雷迪森藍光渡假村，前者為國際性豪華飯店品牌，提供遊客在迷人又具特色的海濱餐廳享受美食之旅，或是在HARNN Heritage Spa芳療中心盡情放鬆，也可以在島上最高的空中酒吧360度欣賞壯麗的海洋日落。

富國島長灘洲際渡假酒店的豐富晚餐/盈達旅遊提供

富國島長灘洲際渡假酒店的空中酒吧360度/盈達旅遊提供

而富國島雷迪森藍光渡假村位於BAI DAI的海灘沿岸，擁有設備齊全的健身房、戶外游泳池、水療中心及越南第一家允許進入國內的CASINO PHU QUOC賭場，讓遊客可以盡情玩樂！

獨家新春限定！海底漫步近距離餵魚 享用浪漫沙灘晚宴

盈達旅遊這次特別為了旅客規劃新春限定行程，包含有趣的海底漫步，戴上宛如太空人的頭盔，直接在海底步行近距離欣賞魚群及珊瑚礁，此活動不需要潛水執照，因此所有人皆可參加。

另一個值得興奮的就是異形沙灘迎春晚宴，富國島有很多沙灘，這次特別選擇在GOLDEN SAN”d” BAR欣賞超現實主義大師的超酷裝置藝術，長腳象、長腳鯊、長腳水母等佇立在海上，一個個宛如巨大的異形，在這邊品嚐道地的越式鮮味再配著晚霞，絕對是最新奇的體驗。

SUN WORLD 水上裝置物/盈達旅遊提供

除此之外，再安排遊客前往安泰碼頭來一場島嶼巡遊浮淺及海釣，以及搭乘世界最長的海上纜車，俯瞰遼闊的美麗海景；前往SUN WORLD體驗水上摩托車、獨木舟、皮划艇等水上活動；富國島的名產之一是胡椒，行程中也會安排遊客去胡椒生態農園，欣賞大面積又整齊的綠色胡椒園，品嚐獨特的胡椒茶，現場有販售胡椒類產品，可以將特色產品帶回家。

還在苦惱2020年春節該去哪裡玩嗎？難得的長假千萬不要浪費，這次就帶著全家大小、親朋好友一起前往浪漫又溫暖的富國島迎接新年吧！

富國島更多行程

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(中時電子報)