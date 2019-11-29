自本周25日開始，台灣好市多配合美國「黑色星期五」活動，祭出眾多優惠。其中，每日單日限訂優惠至今已來到第6彈。配合周末到來即將結束7天的瘋狂盛宴，好市多果然在明（30）日端出高潮，優惠驚見「1克拉鑽戒」登場。而單日限定商品分別是，「北海道生干貝」、「美國嫩肩里肌肉」及「美國富士蘋果」。鑽戒的出場似乎是希望趁著周末，讓業績開紅盤，也令人更期待最後一日優惠的壓軸好貨。

單日限定商品分別是，「北海道生干貝」、「美國嫩肩里肌肉」及「美國富士蘋果」。(摘自好市多APP)

好市多黑色購物節，今年據說買氣並沒有去年來得熱烈，不過每日限定都在前一日才宣布，也讓民眾期待為期7天的黑色購物節尾聲，是否會端出驚喜好貨，讓民眾有感。今（29）日傍晚，好市多曝光了周六（30日）的限定優惠，其中除了有3樣是30日限訂，另外尚有7樣商品持續優惠到30日。自這些優惠商品中，最令人眼睛一亮的是「1.0克拉的白金鑽戒」。

配合周末到來即將結束7天的瘋狂盛宴，好市多果然在明（30）日端出高潮，優惠驚見「1克拉鑽戒」登場。（摘自好市多購物APP）

在明天的當日優惠中，好市多推出「Kirland北海道生干貝（L）」、「美國特選嫩肩里肌真空包」及「美國富士蘋果（2.4KG）」。此外推出多達7樣的「2日限定優惠商品」，其中由「1.0克拉18K白K金方形鑽石戒指」領軍，搭配「PHILIPS 75吋4K螢幕顯示器（附視訊盒）」、「鋁鎂合金20吋旅行箱」、「美製麋鹿款鑄鐵鍋」、「CK男短袖V領內衣組」、「維他命E保養霜」、「LED吸頂燈」等商品。每張會員卡限購一件，數量有限售完為止。

如果有心動的話，這裡溫馨提醒，自29日（五）至12/1（日），好市多營業時間改為上午8:00到晚間21:30，比前4天更提早1小時，呼籲消費者欲購從速，都能買到想要的商品。

多達7樣的「2日限訂優惠商品」，其中由「1.0克拉18K白K金方形鑽石戒指」領軍，搭配「PHILIPS 75吋4K螢幕顯示器（附視訊盒）」、「鋁鎂合金20吋旅行箱」、「美製麋鹿款鑄鐵鍋」、「CK男短袖V領內衣組」、「維他命E保養霜」、「LED吸頂燈」等商品。(摘自好市多APP)

多達7樣的「2日限訂優惠商品」，其中由「1.0克拉18K白K金方形鑽石戒指」領軍，搭配「PHILIPS 75吋4K螢幕顯示器（附視訊盒）」、「鋁鎂合金20吋旅行箱」、「美製麋鹿款鑄鐵鍋」、「CK男短袖V領內衣組」、「維他命E保養霜」、「LED吸頂燈」等商品。(摘自好市多APP)

(中時電子報)