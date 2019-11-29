高以翔27日凌晨在大陸錄節目猝逝，與他深交15年親如家人的摯友、前籃球明星毛加恩與造型師另一半羅雯，今（29日）強忍悲痛依原計劃舉辦基督教儀式婚禮，晚間並席開65桌，宴請600多位賓客。毛加恩慟失至交，讓原本該是充滿喜氣歡樂的婚禮略微變調，儘管原本的伴郎永遠缺席，不過毛加恩在儀式及晚宴上特別身穿高以翔生前自創品牌「YOYUU」，把好友的愛穿在身上，祝福不缺席。

毛加恩迎娶造型師未婚妻羅雯。（傑星娛樂提供）

為免影響新人心情，據悉出席婚禮祝福新人的賓客，都有默契絕口不提高以翔，就怕一提，會惹得新人與好友們忍不住難過淚崩。而婚宴現場曝光，擺設佈置走氣質典雅路線，以典雅淡色系為主，每桌都有淡色的石斛蘭花、繡球花以及白色玫瑰花束，鮮見新人不願鋪張。

吳建豪、藍鈞天出席婚禮時互相擁抱面色凝重。（盧禕祺攝）

黑人與毛加恩、高以翔都相識15年，經常家庭聚會，老婆范瑋琪（范范）特別擔任婚禮歌手，夫妻倆很早就到婚宴現場協助新人。新人的演藝圈好友吳建豪、藍鈞天夫婦、郭雪芙、王麗雅、張承中、王宇婕等人陸續抵達，吳建豪與藍鈞天擁抱時，兩人都面色凝重，藍鈞天面對媒體提問僅說「不好意思噢」便匆匆閃躲。黑人被媒體記者堵到時也不發一語。

范范擔任婚禮歌手，提早到場排練。（盧禕祺攝）

毛加恩失去至交，坦言不斷崩潰大哭，根本無心想婚禮的事，他曾與爸媽討論是否延期，後來他爸媽和高以翔父母聯絡上，雙方家長認為還是要讓婚禮如期完成，由於不過取消伴郎伴娘。

毛加恩今晚婚禮不受訪，不過他凌晨在IG貼出長文與和高以翔的合照和影片，細數與兩人情如兄弟之誼，「你永遠在我心中佔有一席之地且無可取代，我會永遠懷念你，我愛你，兄弟」。其中一張照片是兩對情侶合照合照，正是毛與未婚妻及高與女友Bella，如今畫面再難重現，讓不少網友看了鼻酸淚崩。羅雯下午的IG限時動態秀出她從飯店拍往外拍的藍天白雲，寫著「本來氣象說要下雨的，但我們知道這是你給我們最大的祝福」。

毛加恩婚宴現場曝光。（盧禕祺攝）

30歲的新娘羅雯，入行12年，曾擔任平面模特兒5年，後來赴紐約唸FIT流行設計學院念整體造型2年，回國後改當造型師，曾為郭雪芙、昆凌、安心亞、陳妍希等藝人做過造型。

(中時 )