北市六張犁陳厝後人陳昱全說明曾祖父在1974年獲得大安區神豬賽冠軍的錦旗。（陳俊雄攝）

北市六張犁陳厝後人陳昱全展示曾祖父在1974年獲得大安區神豬賽冠軍的照片。（陳俊雄攝）

大正2（1913）年的《台灣日日新報》就有尪公在萬華遶境，民間辦桌迎神「花費不廉」的紀錄。（陳俊雄攝）

台北木柵忠順廟供奉的保儀大夫，在早期農業社會遶境範圍甚至遠及新北市三峽、鶯歌一帶，蔚為大台北地區重要信仰。29日神像被奉迎到萬華鄉土文化教育中心的「尪公」特展會場時，木柵忠順廟董事長陳欽賜感動的說，這是70多年來，尪公再度踏入艋舺的歷史性一刻。

保儀大夫一向被福建安溪居民尊奉為保護神，陳姓先人渡海來台同時，也將神祇請來並供奉在木柵忠順廟。相傳早期每當出現病蟲害，只要尪公出巡往往能獲得平息，陳家尪公成為全台北人的尪公，正月十四「尪公」遶境，更是當時大台北地區足以媲美五月十三迎城隍的宗教盛事。

為迎接尪公到來，大安區龍安陂、六張犁下內埔、陂心、十二甲、錦町等五股輪流舉辦大豬公賽，頭等獎還可獲冠軍賞旗

萬華地區原本除了加蚋仔一帶，下崁、艋舺、西門町也是尪公遶境範圍，但1950年代官方要求「改善民俗，統一拜拜」，龍山地區尪公遶境活動與農曆10月22日青山山王祭典結合，僅南萬華加蚋仔一帶至今仍在三月十二日盛大「迎尪公」。

由忠順廟主祀的保儀大夫，29日以神轎請進位於剝皮寮特展室，讓忠順廟董事長陳欽賜激動不已，他說，昨日也是睽違70多年來，尪公重返萬華的紀念日。

台北市鄉土文化教育中心主任張欽鵬表示，自即日起舉辦的「尪公」特展，除借來由六張犁陳厝傳人陳昱全珍藏的曾祖父1974年賽豬公冠軍賞旗，還有木柵忠順廟百年尪公小轎、台閩各地尪公平安符、1960、70年代北市大安區尪公祭典老照片，讓民眾體驗到最真實的尪公文化。

張欽鵬指出，展覽期間免費開放民眾參觀，歡迎有興趣的家長一同與小朋友至中心網站http://hcec.tp.edu.tw查詢報名，或洽詢02-2336-1704分機30江老師。

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(中時 )