「國泰真殷雄 陳偉殷返台系列活動」29日首站來到雲林馬光國中，陳偉殷現身後，小球員的尖叫聲沒停過。活動中，陳偉殷毫不藏私指導小選手們正確姿勢，面對學生提問也有問必答，用最實際的關懷行動。也用自己座右銘「一生懸命」鼓勵後輩，不要因為自己是鄉下小孩就看不起自己。

一踏進馬光國中，陳偉殷隨即接受全校上百名師生列隊歡迎，陳偉殷也代表捐贈球衣義賣所得15萬元，提供小球員們購買球具，盼改善鄉下基層棒球的練習環境。

雲林馬光國中師生列隊歡迎陳偉殷。（國泰金控提供）

陳偉殷此趟來到雲林，在有限時間中，陳偉殷細心示範正確投球姿勢，緊接著陳偉殷還特地與今天出席的6所學校進行分享會，會中被問到為什麼要來雲林馬光，他分享因爲有國泰支持共同回饋偏鄉，希望讓更多人關注到偏鄉在打棒球的學校。

他也以自己座右銘「一生懸命」鼓勵後輩，面對十分競爭的棒球界，如果不全力以赴，一定不會有好結果。陳偉殷勉勵在場學生：「不要因為自己是鄉下小孩就看不起自己，藉由國泰金控的幫助，我們要讓社會看見鄉下小孩的厲害，我自己也算鄉下孩子，不管場上表現怎麼樣，我們意志力、品行都不會輸給任何人。」

陳偉殷今日到雲林馬光國中指導在地棒球隊。（國泰金控提供）

(中時 )