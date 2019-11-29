35歲高以翔27日凌晨錄影時因心源性猝死，家屬今將高以翔遺體送往杭州殯儀館進行防腐手續，《中天》記者稍早在殯儀館附近看到許多翹課來送高以翔的粉絲，有些人拿著鮮花，有些人受訪講到哭，數度哽咽，工作人員透露遺體最快周日前回台，而公司稍早回應，在兩岸主管機關協助下，高以翔的遺體下週一（12月2日）將以專機運送返台。
高以翔2天前在寧波參加節目《追我吧》錄影過程中過世，《中天新聞》直擊，今凌晨高以翔的遺體離開寧波，運往杭州殯儀館以便進行防腐。昨晚高以翔父親曹道成回到台灣，一臉憔悴哀痛，被問到高以翔的事情，曹道成眼泛淚光，直說：「很可惜，真的很可惜。」
而今天不少杭州粉絲翹課到殯儀館附近，到下午3時仍不肯離去，有些人等了2、3小時，仍堅持用這種方式送別偶像，工作人員透露，防腐處理還沒完成，而處理室附近的化妝室有幾位黑衣人站崗，不讓閒雜人等通過。
(中時電子報)
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