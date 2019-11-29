韓聯社29日引據北韓官媒朝中社報導，北韓最高領導人金正恩前一天現場參觀超大型火箭炮連發試射，並對試射結果非常滿意。北韓今年四次試射超大型火箭炮，此次是首次對外宣稱「連發試射」。

報導稱，透過旨在最終檢查超大型火箭炮的戰鬥適應性的連發試射，證明了該武器系統的軍事技術優越性和可靠性。分析認為，朝軍的超大型火箭炮已進入最終驗證性能階段。

南韓聯合參謀本部（聯參）28日表示，韓軍發現北韓於當天下午4時59分許從鹹鏡南道連浦地區向朝鮮半島東部海域發射疑似超大型火箭炮炮彈的2枚近程武器。朝方此次發射的武器飛行約380公里，飛行高度約97000公尺，兩枚之間的發射間隔約30秒。

這是北韓今年第13次發射飛行器，其中推測為口徑600毫米的超大型火箭炮分別於8月24日、9月10日、10月31日進行發射。專家認為，10月31日發射火箭炮時間隔3分鐘以上，當時尚未達到連發階段。與上次相比，北韓此次發射的火箭炮飛行距離、高度均有所提高，時間間隔縮短到30多秒，連射性能得以驗證。

朝媒還透露，北韓人民軍總參謀長樸正川陪同金正恩參觀，勞動黨軍需工業部第一副部長李炳哲、副部長金正植（音）、國防科學院領導幹部張昌河、全日浩在現場迎接金正恩。

北韓朝中社28日發布最高領導人金正恩參觀超大型火箭炮試射照片。 (路透／朝中社)

據分析，金正恩本月23日視察昌麟島防禦部隊和海岸炮連陣地時下令試射，28日又參觀超大型火箭炮試射，其用意是在美朝無核化談判期限將至之際，透過低強度挑釁加劇朝鮮半島緊張，向美韓施壓。

另外，南韓國家情報院（國情院）29日在國會情報委員會全體會議上表示，最近北韓東倉里發射場內的車輛和裝備活動比平時有所增加。

國情院分析稱，北韓於8月24日、9月10日發射超大型火箭炮驗證了其精密制導性能，上月31日和前一天則重點測試其連發性能，發射間距已從3分縮短至30秒。

國會情報委員會委員長李惠薰表示，國情院認為北韓此次發射超大型火箭炮確實違反韓朝軍事協議，但並不違反停戰協定。從朝方此次沒有向南韓方向發射且飛行距離不長等推測，朝方也為此作出多方考量。

(中時 )