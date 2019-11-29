針對大法官解釋，就全年無休服務民眾，應實施輪班、輪休制度等機關，應檢討服勤時數合理性。警政署表示，為避免員警過勞，並考量現階段警力逐漸充實，已在今年2月19日發函規定，各單位應視轄區治安狀況合理編排勤務，每日勤務時數以8小時為原則，無法因應需求時，以10小時為度，或以周休2日每周合計50小時以下勤務時數管制，以減少服勤時數方式，讓員警有充分休息及照顧家庭時間。

警政署表示，新勤務規定實施後，員警普遍支持表示肯定，未來持續針對地方警力增補情形與轄區治安等狀況，朝更合理化與人性化的勤務規劃。

消防署表示，將配合有關主管機關辦理。因本解釋案有關消防機關須檢討服勤時數合理上限、服勤與休假頻率等問題，均涉消防人力的充實方得改善，內政部已訂定「充實消防人力推動計畫」，自去年度起納入「中央對直轄市與縣(市) 政府計畫及預算考核」，將積極爭取地方首長對消防人力的支持與重視，並自今年起以5年增補3000人為推動目標，以舒緩地方消防人力不足，改善消防人員超時服勤現象。

(中時 )