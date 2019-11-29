新北市政府結合石碇「煤礦文化」意象，讓舊車站「文山煤礦站」，搖身一變成為打卡新亮點。（新北市觀光旅遊局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府力推「台灣好行795」木柵平溪線「三生幸福之旅」，結合石碇「煤礦文化」意象，讓舊車站「文山煤礦站」，搖身一變成為打卡新亮點，提供旅人幸福驛站的感受，也形塑具有淡蘭精神的地方創生故事。

觀光旅遊局表示，石碇山區、山多水氣足，是菇類良好生長環境，石碇主打森之祕徑小旅行，從文山煤礦站下沿溪漫步300公尺後，可抵達三才靈芝生態農場民宿與螢火蟲書屋。

石碇螢火蟲書屋結合當地大學社造團隊、在地農友產銷平台與台北客運等協力組織，用礦工台車座椅設計及礦坑意象體驗，讓原有的舊候車亭變身成為古味盎然的煤礦站，不但「舊站新生」，更成為打卡新亮點。

值得一提，在地的生態農場民宿具有石碇百年石頭屋，當年為文山煤礦招待所，地方媽媽們特別以「文山炭礦養森食堂」推出「靈芝香菇壯壯雞」或「御皇膳食一品鍋」，還有2019新北市烘焙大賽星獎「淡蘭司康」下午茶甜品（Scone）等DIY體驗，均是石碇隱藏版推薦品味。

觀光旅遊局表示，「台灣好行795」木柵平溪線化身「幸福巴士」，串連深坑、石碇、平溪的11個特色站點，30間特色店家優惠，推出幸福包、多福包、有福包、祈福包等4款「幸福輕旅包」。

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(中時 )