南美館２館入口處的耶誕樹。（台南事觀旅局提供／曹婷婷台南傳真）

耶誕腳步催促著各地矗立耶誕樹，台南各地街道及大型百貨商城陸續妝點閃耀霓彩燈飾，今年市府選在台南美術館2館及新營文化中心廣場、札哈木公園等地設立聖誕樹燈飾，加上奇美博物館、南紡購物中心、大遠百、新光三越等多處別具特色的聖誕樹燈飾布置，屆時將為台南更增添多處耀眼的觀光亮點。

每一年的城市耶誕樹都能吸引民眾駐足拍攝，今年，台南市政府將往年矗立於台灣文學館的耶誕樹搬到南美館，這棵耶誕樹的燈區以中世紀歐洲哥德式教堂的玫瑰花窗和碎形玻璃概念，搭配紅黃藍三原色，使白天陽光或夜晚燈光照射，都能反射出不同漸層光影變化，搭配南美館國際級建築，勢必讓民眾耳目一新。

新營文化中心燈區耶誕樹則由雲林科技大學老師率領學生共同製作，名為「四季的旋律」，以台灣四季花卉剪影，搭配四季協奏曲，並結合AR技術，使民眾可以透過手機選擇自己喜歡的音樂或花卉，一同感受光影與四季的律動；札哈木公園則是以原住民圖騰特色，展現不同於傳統的聖誕風味。

市民朋友相當期待的耶誕點燈晚會將於12月1日晚間6點半於南美館2館入口廣場熱鬧開場，緊接著，新營文化中心的聖誕樹也將在7日晚間6點於新營文化中心廣場點亮。除了晚會精彩的表演，點燈當日下午也會有親子闖關遊戲及愛心義賣園遊會，歡迎民眾闔家大小參加。

市府更加碼驚喜送出耶誕大禮，特別安排國際級美聲歌手、以一曲YOURAISE ME UP走紅的「荷蘭好聲音」冠軍得主Martin Hurkens馬丁賀肯斯蒞臨兩場點燈晚會獻唱，讓民眾可以享有國際級的音樂饗宴。

黃偉哲市長表示，希望透過神聖點燈儀式及基督教、天主教等宗教團體與市府團隊特別邀請的嘉賓帶來的精采表演，在悠悠聖樂禮讚聲中，帶給市民朋友及旅客溫馨祥和的氣氛與祝福，也歡迎國內外的朋友們來台南熱鬧跨年，一起迎接嶄新的2020年。

(中時 )