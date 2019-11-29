德國有意緊縮非歐盟企業對機器人和人工智慧等高科技行業的投資規定，此舉被普遍視為針對以北京政府當靠山的投資者。

路透報導，上述措施是德國經濟部長阿爾特邁爾將宣布的新版《產業戰略》一部分。德國政府今後將可以動用國家資金阻止非歐盟國家企業收購德企。

雖然戰略文件沒有提及大陸，但德國和歐盟的官員多次指責北京將外國投資者擋在門外，並表示希望在大陸有一個公平的競爭環境。

路透看到的文件寫道：「經濟部已經進一步製定了法律修正案，我們將擴大篩選的可能性，並確定關鍵技術目錄。」

根據新規定，收購人工智慧、機器人技術、半導體、生物技術和量子技術等行業企業10%以上的股份必須公開，並允許政府對其進行審查。

此前，德國政府只對能源、水、電信和國防投資等關鍵基礎設施的投資進行審查。去年，政府將這些行業需要審查的投資比例從25%降至10%。

德國採取此一行動之際，歐盟正在重新考慮其產業戰略以及與中國的關係，因為大陸國有企業在關鍵領域的投資有所增加。

大陸2016年對巴伐利亞機器人公司庫卡（Kuka）的收購為德國官員敲響了警鐘，德國開始重視經濟戰略重要性。

中國國家電網2018年試圖購買電網運營商50Hertz的股份也引起了德國人的關注。在柏林未能在歐洲找到其他私人投資者的情況下，德國聯邦政府最終動用國資進行收購，從而阻止了來自陸方的投資。

(中時 )