拍片部份場景是利用分隊停車場及2樓寢室。〔謝明俊攝〕

苗栗縣消防局後龍消防分隊為了做好隊上防火宣導，由隊員郭力源自行填詞譜曲並演唱男聲，再從外重金禮聘女聲加持，並商請同事美貌女友客串演出，以手機拍成MV「曙光」，內容充滿了打火弟兄的正氣和對救災救護的堅持不懈。29日上午後龍分隊正式在臉書及YOUTUBE等平台推出新歌，分隊並訂製消防英雄馬克杯，將邀請民眾上臉書按讚及留言，只有10個名額，請大家踴躍支持打火弟兄。

後龍消防分隊上臥虎藏龍，原本分隊長林子翔受命要自製防災救護宣導短片時，還不太有信心能完成，待召集隊上男女隊員開會討論，隊員郭力源當場就跳出來請膺，花了不到一個月時間就完成新歌填詞譜曲，再藉著勤餘時間，由林子翔親自帶著男女隊員們在後龍地區四處取景拍攝，再由擔任導演的隊員葉任甫負責拍攝及剪輯。

苗栗後龍消防分隊自製新歌「曙光」MV宣導防災（苗栗縣消防局提供/謝明俊苗栗傳真）

全部MV花了一個多月完成，包括分隊旁停車場、分隊2樓寢室都被當成拍片現場，有部分的影片內容，則是由實際出勤的蒐證帶剪入，所以讓MV內容看起來逼真無比。

由於郭力源當初填寫新歌時，就設定以RAP方式表達，並特別安排女聲搭配，但林子翔遍訪整個大隊，都未找到符合的人選，最後在友人介紹下，從外找來聲音甜美的女性友人陳妍如相助，搭配郭力源的男聲，而在片中客串演出受困民眾母女檔的，則是分隊替代役兄弟的美貌女友及同事可愛的女兒擔綱演出。

整部MV拍攝完成後剪輯成3分多鐘的影片，29日，後龍分隊將MV正式在苗栗縣消防局的臉書及YOUTUBE上架，一推出就獲得許多縣民囑目，林子翔也歡迎所有縣民能上網觀看，分隊特別製作10個打火英雄馬克杯，要送給上臉書按讚及留言的民眾。

(中時 )