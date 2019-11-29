使用羽絨寢具，居然導致肺炎，全身虛弱不堪，用藥醫治1年才恢復健康，究竟怎麼回事？

刊登在《英國醫學期刊：案例報告（BMJ Case Reports）》中，為一名43歲男性因冬天禦寒而購買羽絨寢具，沒想到使用後出現虛弱、疲憊、喘不過氣，連走路都會氣喘如牛甚至暈厥，時間長達3個月。醫師檢視他的生活環境：黴菌數不高，有一隻貓和狗，沒有養鳥。但病患自述，最近他將合成纖維的寢具換成羽絨材質。

抽血檢查也發現他的血液中有羽毛灰塵的抗體，胸部Ｘ光顯示肺部有輕微纖維化現象，因此醫師診斷是過敏性肺炎（hypersensitivity pneumonitis），原因是吸入羽絨寢具中的有機物導致免疫反應，後來使用1年的類固醇、換回原本的合成纖維材質寢具才逐漸痊癒。

（外國男子吸入羽絨寢具中的有機灰塵導致嚴重的過敏性肺炎。不只羽絨被，很多物質都有可能誘發過敏性肺炎。圖片來源：pixabay）

●過敏性肺炎嚴重可能危及生命

過敏性肺炎是一種間質性肺炎，也就是包覆在血管和肺泡外的結締組織發炎。當吸入過敏原後，白血球會聚集在肺部釋放發炎物質對抗過敏原，約6～8小時後產生急性症狀常見症狀包括咳嗽、喘不過氣、胸悶，還可能出現輕微發燒、體重下降、盜汗。如果沒有就醫抑制發炎反應、清除過敏原，就會從急性變成慢性，長期發炎就會產生浸潤、纖維化，「浸潤就是肺部組織發炎，身體會修復而產生疤痕、纖維化，最後失去彈性而喪失功能，」台北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主治醫師杜明晃說。

杜明晃也指出，過敏性肺炎一般是排除性的診斷，也就是透過檢查排除細菌、病毒感染，加上驗血發現嗜酸性白血球、免疫球蛋白抗體E抗體（IgE）過高，就會診斷為過敏性肺炎，顧名思義就是吸入過敏原導致肺部的免疫反應所致。過敏性肺炎部分症狀和常見的氣喘或感冒相當類似，因此診斷相對不容易，但近年有愈來愈多的趨勢，「過去醫界對這個疾病了解不多，因此病例較少，但隨著研究發展和醫師認知增加，確診病例愈來愈多，」台大醫院內科部胸腔科主治醫師郭炳宏說，和氣喘最大的差異點在於，在X光下，這種間質性肺炎常出現肺部浸潤、纖維化的現象，和氣喘肺部結構完好大不相同。

（過敏性肺炎可能出現咳嗽、喘不過氣、胸悶、低燒等症狀，有些症狀和氣喘、感冒相似，診斷上相對困難。圖片來源：pixabay）

由於症狀和許多疾病類似，因此不易鑑別，除了詢問過敏史和抽血，有時還必須搭配肺部切片才能確診，「過敏原檢測可能找不到致病原因，切片也僅能確診疾病，找不到致病原，」郭炳宏說。

郭炳宏也指出，根據過去的報告，有超過200種物質會誘發過敏性肺炎，「我有一個病例是銀行員，他業務是處理老舊鈔票，鈔票上的黴菌就讓他罹患這個病。」其他還包括芳香噴霧、毛料衣服、棉花等等都有可能引發過敏性肺炎。

過敏性肺炎症狀輕重不一，視過敏原暴露量、暴露時間而定，「有些人因為基因的因素導致肺部無法修復發炎組織而造成過敏性肺炎，」郭炳宏說，有些人會自行緩解、痊癒，但嚴重者如合併氣喘就有可能致命。

●沒有標準的治療方式 首重移除過敏原

最常見的過敏原是養寵物，尤其是鳥類，「我有一些病例是家裡養賽鴿，或居家附近有環頸斑鳩，」郭炳宏說。因此治療首要方式就是移除過敏原。藥物部分，目前沒有特別的藥物可以治療，常見的方式是早期使用類固醇、免疫抑制劑會有效果，並搭配抗纖維化的藥物可以恢復部分已先纖維化的組織；如果是晚期只能使用抗纖維化藥物，但效果不一，「嚴重者需要肺部移植，甚至呼吸衰竭死亡」郭炳宏說。因此杜明晃建議，如果不明原因咳嗽長達3週、喘不過氣、低燒等等症狀應儘速就醫治療。

(中時電子報)