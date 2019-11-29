屏東聖誕節點燈儀式啟動。(林和生攝)

屏東聖誕節裝置燈飾。(林和生攝)

金黃色燈光配上優美的藤花裝飾，打造「天空花園」。(林和生攝)

今年屏東耶誕節主打「金色奇幻童話世界」，試燈期間即在網路掀起熱烈討論，29日晚間點燈後，透過精心設計的冰晶城堡、耶誕不倒翁、夢幻世界等裝置藝術，將百年歷史的屏東公園籠罩在浪漫的童話世界氛圍中。

屏東縣長潘孟安指出，去年縣府首次在屏東公園引進粉紅色的旋轉木馬，讓粉紅耶誕一炮而紅，活動期間內公園總是滿滿人潮，比過年還熱鬧，更吸引許多外縣市民眾專程跑來屏東過節。

主辦單位今年特別出動造雪機，晚間點燈儀式啟動，公園內突然降下冬雪，讓地處亞熱帶的屏東，搖身一變成為冬季雪國，親眼目睹這難得景象的民眾都開心尖叫。

屏縣府傳播處長黃建嘉表示，屏東公園內設置超過10組特色燈飾及光環境，除夢幻主燈冰晶城堡外，還有可愛的「耶誕老人不倒翁」跟民眾互動；金黃色燈光配上優美的藤花裝飾，打造「天空花園」。

另外湖畔邊還有閃閃發亮充滿希望的「冬湖心願」；象徵可以將夢想網羅起來形成一片閃耀星光的「捕夢星空」；高達3米的「麋鹿先生」帶著耶誕祝福到來，讓整個屏東公園充滿奇幻耶誕氣氛。

黃建嘉指出，自12月7日起，每周末將有一系列變裝糖果發放、親子互動遊戲、魔術等活動，12月21日至25日每晚也都會降下冬雪，屆時屏東公園將雪花紛飛，整個籠罩在雪國氛圍中。

(中時 )