國民黨主席吳敦義受訪明確表態，如果國民黨能在國會單獨過半，能夠得到同志的鼓勵與支持，一切水到渠成，願意嘗試去為國家進一步努力，爭取立法院長。吳敦義晚間出席金炬獎活動時說，對外致歉，說他今天沒有新的內容可以對外奉告，因為該講的已經都講了。

吳敦義晚間與國民黨副總統參選人張善政一前一後出席金炬獎，不知是否因先前「黨紀處分」張善政的心結未解，兩人並未碰面，而且張善政前腳剛走，吳敦義後腳就到，兩人並未碰面。

吳敦義在簡短致詞後即快閃離開，對媒體發問均以無可奉告回應。

(中時 )