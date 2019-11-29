出席金炬獎 吳敦義未再談參選立法院長 21:182019/11/29 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳敦義快閃未回應參選立院龍頭。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義受訪明確表態，如果國民黨能在國會單獨過半，能夠得到同志的鼓勵與支持，一切水到渠成，願意嘗試去為國家進一步努力，爭取立法院長。吳敦義晚間出席金炬獎活動時說，對外致歉，說他今天沒有新的內容可以對外奉告，因為該講的已經都講了。 吳敦義晚間與國民黨副總統參選人張善政一前一後出席金炬獎，不知是否因先前「黨紀處分」張善政的心結未解，兩人並未碰面，而且張善政前腳剛走，吳敦義後腳就到，兩人並未碰面。 吳敦義在簡短致詞後即快閃離開，對媒體發問均以無可奉告回應。 (中時 ) #金炬獎 #吳敦義 #立法院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳敦義：反滲透法再現東廠復辟 台灣還有民主自由？ 16:572019/11/27 政治 綠營力推反滲透法 吳敦義：東廠復辟 17:302019/11/27 政治 國民黨駁斥「吳敦義追殺徐榛蔚」傳聞 18:232019/11/27 政治 國民黨若敗選 7成民眾要吳敦義下台 04:102019/11/28 政治要聞 吳敦義這舉動 傳引發馬英九不滿 08:032019/11/28 政治 孫大千坦承吳敦義讓韓國瑜難選 網酸：牽拖 08:042019/11/28 政治 吳敦義的實驗 八成藍支持者大崩潰！ 10:022019/11/28 政治 國民黨若國會過半 吳敦義表態：願爭取立院龍頭 17:212019/11/29 政治 韓籲民調支持蔡英文 吳敦義：支持者不妨參考 17:342019/11/29 政治 張善政指金炬獎得獎企業成功歷程可出教科書 19:242019/11/29 政治 政治熱門新聞 心聲瘋傳！旅美韓粉給《關鍵》劉寶傑的一封信... - 政治 韓籲拒答後首份台南民調 韓支持度網友大驚！ - 政治 遭爆料助岳家圖利 韓辦5點聲明強烈回擊黃國昌 - 政治 韓陣營承諾：廢除調降所得替代率的公教年改 - 政治 韓國瑜民調低迷？林郁方這樣回答美駐台官員 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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