冬天的夜裡，對小君（化名）來說不用費力燒柴，打開水龍頭就有熱水可以洗澡，是多麼幸福的一件事！道家人文協會於29日舉辦寒冬安心居․點燃希望火，桃園市社會局弱勢家庭捐贈活動，由協會理事長張旖帶領志工全程自費，至桃園市社會局新屋家庭服務中心轉介的四戶弱勢家庭，捐贈近1000件物資。

不僅提供案家迫切需要的洗衣機、冰箱、熱水器、開飲機等家用電器，以及書桌、冬季衣物、冬被、床墊、尿布等民生用品，並捐贈食品物資，如：嬰幼兒奶粉、營養奶粉、米、麵條等，期盼在寒冷的冬天裡，能幫助年幼的孩子們安心成長、減少生病機率，並減輕家長們龐大的經濟負擔。

協會近年來與桃園市社會局合作推動公益，主辦多場大型弱勢家庭親子活動，讓鮮少出遊的弱勢家庭，都能透過親子交流的互動遊戲，譜寫幸福回憶。協會創會榮譽理事長紫嚴導師自創會以來不斷倡導「生命最可貴的，是能夠為社會盡一份心力，與他人分享愛與幸福」的理念，此次桃園市社會局新屋家庭服務中心轉介需要物資協助的弱勢家庭，經協會志工實際了解狀況後，便針對4戶弱勢家庭需求積極規劃所需物資，希望能盡微薄之力，扶助有急難需求的家庭渡過一時困境。

第一戶案家，一家6口住在租來的老舊紅瓦平房，牆壁與門窗破舊不堪，易有蚊蟲或老鼠進出，而洗衣機、冰箱與熱水器早已損壞，家中又有3名6歲以下的孩童，衛生條件不佳也無熱水可洗澡，孩子們經常生病。第二戶案家，一家12口同住，家中經濟主要靠母親打零工維生，平時除了要撫養4名未成年子女外，也需要抽身照顧2名外孫女，而租屋處並無洗衣機，往往累積數天後才至投幣式洗衣機清洗衣物，因此就學中的孩子經常得穿著數日未洗的衣服。

第三戶案家，一家10口同住，家中成員皆無固定工作，收入不穩定，洗衣機故障後便無力購買，然而尚有3名2歲以下的嬰幼兒，衣物量大又無法每日清洗，恐有健康疑慮。第四戶案家為單親家庭，由父親獨自撫養一對就讀國小的雙胞胎，生活困頓，一家3口平時睡覺只能擠在同一張床。

協會理事長張旖為案家小朋友穿上保暖外衣，小朋友露出害羞又幸福的笑容。（道家人文協會提供）

活動當天，志工們將物資親送到各案家並進行探訪，案家紛紛向志工道謝，並表示會珍惜社會大眾的善心，妥善使用；而志工在訪視第四戶案家時，見到桌上放置兩張之前參與協會親子活動所拍攝的全家福照片，並裝入相框小心保存留念，案家爸爸也提到小朋友參加協會活動留下了美好回憶，還開心地說之後有機會想要再去，令志工們感動不已。

協會理事長張旖表示：「協會創立8年多來，秉持道家無私精神與人文為本的關懷信念，以同理心投入每一次的公益活動，並堅持善款全數使用於公益。感謝桃園市社會局與社會大眾長年以來的信任，共同將愛傳遞至每個被忽略的角落，讓弱勢家庭的孩子能夠在冬天裡洗個舒服的熱水澡，可以穿著乾淨的衣服上學，不再吃著變味的菜餚或是餓著肚子，也能有張床可以安心睡覺。協會誠摯期盼與社會大眾一起，持續凝聚每一滴善的心念，讓愛不分你我，分享給弱勢族群，溫暖彼此的心。」

(中時 )