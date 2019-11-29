高以翔27日在浙江寧波錄綜藝節目《追我吧》不幸猝逝，享年35歲。包括《中天新聞》等多家媒體29日凌晨直擊高以翔的遺體已從寧波殯儀館移往杭州，進行防腐處理，待完成檢疫流程以及兩岸政府對遺體出入境相關作業申請，高以翔的遺體就能「完整」回台，讓親友見他最後一面！在兩岸主管機關全力協助下，高以翔的遺體下週一（12月2日）將以專機運送返台，據悉他將長眠金寶山墓園，與鄧麗君、嚴凱泰當鄰居。

高以翔下週即將回家了。（摘自微博）

今凌晨，當載送著高以翔遺體棺木的靈車經過錄影事發地時，工作人員還向司機叮嚀「別開太快」，場面哀戚。他的遺體已在杭州進行防腐處理，現場有許多警察、保安看守，據傳遺體防腐處理費用約50萬台幣。而高以翔所屬經紀公司老闆王鈞昨天上午也已經帶著相關文件返台，向海基會等單位以急件方式送件，希望儘速完成相關申請程序，帶高以翔回家。

據悉，高以翔遺體要運回台灣，最繁雜的在於遺體出入境相關作業，除了得按照大陸政府《出入境屍體骸骨衛生檢疫管理辦法》規定，必須附上死亡證明，還得經過檢疫，並找到主管部門認可的國際運屍服務公司，程序繁瑣。此外，還得找到一家符合規定的禮儀公司，該禮儀公司必須有「全球運屍協會」的會員資格，才能接下這個兩岸都矚目的案子。

也因此，高所屬的經紀公司傑星娛樂，在凌晨發出的聲明中，特別感謝所有幫助他們的朋友，「尤其感謝國台辦體系各級人員全力協助，努力讓Godfrey能夠下週順利運回台北「。

高以翔交往3年多的女友蘇湘涵（Bella）第一時間已前往大陸處理後事，面對摯愛辭世，Bella在29日一早也悄悄更新IG簡介，寫下「Whatever we are.You and i will always collide.」（無論如何，我們終會相遇）字裡行間盡是對摯愛的思念，令人不捨。

(中時 )