高以翔27日在浙江寧波錄綜藝節目《追我吧》不幸猝逝,享年35歲。包括《中天新聞》等多家媒體29日凌晨直擊高以翔的遺體已從寧波殯儀館移往杭州,進行防腐處理,待完成檢疫流程以及兩岸政府對遺體出入境相關作業申請,高以翔的遺體就能「完整」回台,讓親友見他最後一面!在兩岸主管機關全力協助下,高以翔的遺體下週一(12月2日)將以專機運送返台,據悉他將長眠金寶山墓園,與鄧麗君、嚴凱泰當鄰居。

高以翔下週即將回家了。(摘自微博)

今凌晨,當載送著高以翔遺體棺木的靈車經過錄影事發地時,工作人員還向司機叮嚀「別開太快」,場面哀戚。他的遺體已在杭州進行防腐處理,現場有許多警察、保安看守,據傳遺體防腐處理費用約50萬台幣。而高以翔所屬經紀公司老闆王鈞昨天上午也已經帶著相關文件返台,向海基會等單位以急件方式送件,希望儘速完成相關申請程序,帶高以翔回家。

據悉,高以翔遺體要運回台灣,最繁雜的在於遺體出入境相關作業,除了得按照大陸政府《出入境屍體骸骨衛生檢疫管理辦法》規定,必須附上死亡證明,還得經過檢疫,並找到主管部門認可的國際運屍服務公司,程序繁瑣。此外,還得找到一家符合規定的禮儀公司,該禮儀公司必須有「全球運屍協會」的會員資格,才能接下這個兩岸都矚目的案子。

也因此,高所屬的經紀公司傑星娛樂,在凌晨發出的聲明中,特別感謝所有幫助他們的朋友,「尤其感謝國台辦體系各級人員全力協助,努力讓Godfrey能夠下週順利運回台北「。

高以翔交往3年多的女友蘇湘涵(Bella)第一時間已前往大陸處理後事,面對摯愛辭世,Bella在29日一早也悄悄更新IG簡介,寫下「Whatever we are.You and i will always collide.」(無論如何,我們終會相遇)字裡行間盡是對摯愛的思念,令人不捨。

(中時 )