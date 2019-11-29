高市前消防員徐國堯與同袍張家偉兩人曾辦遊行、提告消防局爭取合理工作權，事後徐國堯被記43支申誡遭免職，打行政訴訟爭取復職失敗。兩人2017年爭取大法官釋憲，今日獲知聲請成功，兩人都期許台灣消防體制能盡快擺脫過勞惡名。

「這是還全國消防人員一個公道！」徐國堯認為自己的犧牲有了代價，遭免職後的他待在家裡的鐵工廠工作，沒想到陸續接到高市消防局對他提告12項刑、民事案件。

徐國堯說，不小心在公文書上寫錯字、押錯時間，就被告偽造文書；執勤結束一般都有一個小時的彈性下班時間，他提早半小時簽退，消防局就告他溢領半小時加班費，貪污且瀆職。記者會上演行動劇，在分隊長角色身上貼「劊子手」的標籤，事後也被該名分隊長提告公然侮辱求償。

上述官司一直糾纏至今年初才結束，徐國堯全獲不起訴處分。但為了應付頻繁的出庭，後來只能無奈選擇時間較彈性的保險業工作。

「有長官24小時、連睡覺都帶著無線電！」張家偉認為過去的消防體系封閉又威權，從上到下沒人好過，更不敢談改變。如今的上級較能接受新觀念，加上大法官釋憲聲援，他相信這是消防體系升級、改革的契機。高市消防局如今已有「加班換補休」的制度，過去則是想都不敢想。

徐、張兩人都認為，雖然大法官釋憲結果令人欣慰，但離實際看到體制革新還有一段路要走。高市消防局則表示，會與上級及相關單位繼續研議，改善同仁的服勤方式。

(中時 )