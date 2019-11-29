2019最後一個週末假期還不知道怎麼度過嗎？新北市政府邀你1228一起封街嘻哈跑趴！

新北市政府觀光旅遊局、捷運工程局、農業局及新北大眾捷運股份有限公司聯手打造「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」完美行程，邀請大家在2019年最後一個週末12月28日，搭乘淡海輕軌來到「最北車站」崁頂站，與夕照、輕軌競逐，跑出專屬於自己的9公里雙心路線軌跡，跑向成雙成對的2020。活動名額有限，報名倒數請上：https://pse.is/KSNNL 。

新北市政府觀光旅遊局

邊跑邊玩超帶勁 跑完還有嘻哈趴

雙心賽道沿線設置最強街頭跑酷、DJ阿莉殺Alyshia .L、啤酒暢饗及耶誕隧道等四大關卡，邊跑邊玩想不嗨都難。跑完由鄉民老婆吳卓源、饒舌金童BCW、本土嘻哈團體草屯囝仔、聲林2超人氣選手吳霏等藝人接力帶來二小時耶誕嘻哈派對，想要近距離感受他們超殺的舞台魅力就是現在！活動主會場還設置專屬塗鴉牆，由淡水在地街頭藝術家DDT帶大家塗鴉創作，感受嘻哈街頭文化魅力。

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完賽「見軌就跑嘻哈版」系列超值限量好禮 最新淡水頂級設計型酒店加碼耶誕好禮

9公里青春路跑活動將贈送設計師宋政傑設計的「見軌就跑嘻哈版」系列超值限量好禮，包含可在12月28日路跑當日，不限次數搭乘輕軌的紀念一卡通、毛巾浴披、紀念頭巾、完賽獎牌，以及極具代表性的「最北車站到著」完賽證書，大家別忘了秀出完賽禮與最北端車站道標拍照打卡喔。最新淡水頂級設計行酒店將捷金鬱金香酒店不僅與大會合作推出超值優惠套票組合（住房＋雙人路跑＋雙人早餐4999元），更加碼送出2張近8千元的標準套房住宿及平日自助Buffet（不分午晚餐）作為活動抽獎好禮，國賓影城及福容大飯店淡水漁人碼頭館也分別提供電影票20張及五大優惠供大家試手氣唷！活動內容及抽獎方式請上Facebook「Running Holidays-旅跑新北」。

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(中時電子報)