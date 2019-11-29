杜拜航展美軍地勤穿軍靴直接踩F22戰機引爭議

日前杜拜航展開幕時邀請來美國空軍的F-22戰鬥機前往現場進行飛行表演，但美國軍方發佈的幾張圖卻惹來爭議，4名美軍士兵沒有穿鞋套直接穿鞋操踩在F-22戰機上進行宣誓活動。外界認為這樣的舉動將破壞戰機隱形塗層，後來才知參與表演的F-22並非作戰隊伍，因此沒有隱形塗層保護問題。

有機會踩上F-22，主要因這架擔任表演工作的F-22沒有隱形塗層保護的問題。（圖／環球網）

據《環球網》報導說，外界對此一現象有許多批評，認為F-22戰鬥機作為一款先進隱形戰鬥機，隱性塗層非常脆弱已是家喻戶曉，而出現這種直接用鞋踩的行動，對保養不易的隱形塗層非常不利。

報導指出，在迪拜參加航展表演的美國空軍F-22單機飛行表演隊，由於不擔負作戰任務，因此不用維護嬌貴的隱身塗層，飛行員和地勤人員可以不用穿鞋套也能在機身上行走，甚至可以在機身上舉行延長服役宣誓儀式。

F-22戰機的隱形塗層維護是耗時耗工又昂貴的工作，表演機隊就沒有隱形必要，少了塗層維護的問題。（圖／環球網）

據了解，參與飛行表演的F-22演示團隊，不會派往前線作戰，因此對於不進入戰鬥或高級演訓場景的戰機而言，並不會特別維持匿蹤蒙皮的效果。且根據情況，F-22的蒙皮有不同的戰備標準，其效果也與維護的時間長短有關。

美國《國家利益》曾報導說，隱形戰機的隱形塗層只要不進行恰當的保養，這些先進的隱形性能就會隨著時間的推移而減弱，使其易於被敵方雷達發現。儘管常規維護人員能夠為戰機更換零部件或做其他修復工作，但隱形性能維護員的工作更艱巨，不只經常進行會耗時耗工，花費也極高昂。

F-22隱形塗層破損的問題時有所聞，2016年美軍F-22派到敘利亞執行任務後，維護人員就發現F-22的塗層在高溫沙漠地區容易受損，如果不加以處理，可能會導致吸波材料整片從飛機上剝落，嚴重影響隱形性能之外，重新進行塗層花費更高。

(中時電子報)