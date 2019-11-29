針對「不廢搖滾嘉年華」遭網友及綠媒唱衰，策展人蘇打綠團長阿福相當痛心。（翻攝阿福臉書／柯宗緯高雄傳真）

高市府12月將主辦「不廢搖滾嘉年華」，昨開心舉辦記者會宣布卡司，未料原本答應演出的部分樂團，突然發出聲明表示根本不知主辦單位是觀光局，還嗆聲拒絕演出，也有網友質疑經費及辦免費音樂祭，破壞正養成的售票市場及習慣。對此，活動策展人「蘇打綠」團長阿福獲悉心情相當低落，痛心在臉書寫下1296字聲明，直說「活動被扣上了政治的帽子」、「我聽音樂的時候只聽得到音符聽不到顏色」。

有綠媒今天直指這場音樂祭「根本是一場騙局」，許多被點名的樂團紛紛發出聲明打臉，表示根本沒答應要演出，更有網友直呼擔心這場活動會「變成韓國瑜的造勢晚會」。

對此，觀光局人員私下透露，策展人阿福今天心情相當低落，對於只想辦好音樂祭的他而言，感到相當委屈。原本這些樂團確實已經談好了，但或許是大選時間點敏感，受到網友謾罵，只好自保選邊站。

阿福今天也在「不廢搖滾嘉年華」官方臉書寫下上千字聲明回應外界疑慮。阿福提到，從2016年樂團休息，就一直想要創造表演者更大的舞台、更好的表演環境，更多藝術創作空間。

阿福表示，這次的哈瑪星「不廢搖滾音樂祭」，是由高雄市政府觀光局主辦的。對他來說，自己是一個策展人，策展的態度並沒有變，就像在台北舉辦的曙光祭、台中、新竹峨嵋的浪漫台三線一樣。

「我們給民眾的只有DoReMi，沒有白藍綠」，他說，要給大家的，是音樂表演者用創作的能量，說出他的音樂故事，只是沒想到，網路上攻擊與不諒解的聲量，遠比音樂的夢想大多了。

對於外界硬要扯到政治，認為活動會變成「韓國瑜造勢大會」。阿福也有話要說，「我們不是服務政治人物，我們服務的是城市」，曾與主辦單位溝通絕對不能有政治活動，主辦單位也同意後才去邀約藝人。

他感慨，而這一切，就在政治角力的過程，把我們活動汙名化成「取代一場精彩而不能複製的音樂節」以及「為請假的市長催票」後，一切都變了樣，表演團隊開始收到許多網路留言的攻擊、謾罵，甚至酸言酸語的炮轟；甚至於許多藝人擔心牽涉政治問題，未來發展會受到傷害，考慮不參加演出。

外界硬要冠上「趕走大港開唱，再辦一場免費的音樂祭」，以及質疑3天活動要花1300萬元。阿福直說，哪來的3天1300萬？最終，我們所花費的金額，未來都可以在政府公告上被檢驗，任何一個辦音樂節的策展人，都可以看看最終的品質和內容，我相信絕對不會有人願意在這樣的金額承接。

阿福提到，在跟樂團進一步洽談時，絕對有說明是跟政府合作的觀光活動，絕對不是為了催票、造勢等產生的政治活動。但現在卻因為這些輿論的壓力，讓原本的活動被扣上了政治的帽子。

他認為，「任何人都有表達意見的自由，但任何人也都有權利拿掉不屬於自己的帽子。」最後標註「＃我聽音樂的時候只聽得到音符聽不到顏色」、「＃謝謝一切的指教」、「＃我們共同的帽子叫音樂」、「＃中華文化祭叫老師出的題目學生不一定要按照答案回答」、「＃如果梅花改成龐克我可以接受」。

據悉，高市代理市長葉匡時稍晚也會在臉書PO文澄清，強調這次活動依法辦理公開招標及評選，且由資深音樂人得標，深具藝術、音樂、文化內涵，這活動本質兼具帶動觀光效益及提升藝文涵養，可活絡高雄經濟，不會有政治以及選舉相關的造勢活動。「希望大家能夠回歸本質，切勿讓政治顏料蒙蔽了雙眼。」

(中時 )