苗栗地檢署29日上午在5樓會議室舉行查賄座談。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地檢署29日上午在5樓會議室舉行查賄座談。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地檢署29日上午在5樓會議室，舉行2020選舉苗栗地區查賄分區座談會，包括檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛及台中高分檢檢察長謝榮盛都到場與會，江惠民特別指示查賄工作要秉持行政中立、程序正義、團隊辦案及精緻偵查的原則，並注重辦案時效。

苗栗地檢署是在29日上午，在五樓會議室舉行〔109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉苗栗地區查察分區座談會〕，會議由苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏主持，包括：檢察總長江惠民、台灣高檢署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛，以及法務部、廉政署、調查局、刑事局、移民署苗栗專勤隊等單位都派員參加，就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效提出報告。

江惠民在會中指示，這次查賄工作要秉持行政中立、程序正義、團隊辦案及精緻偵查等原則。對於政風單位提供的情資，務必身分保密，以免影響將來廉政業務的推動。旅遊、餐會、走路工等案件，應特別注意蒐證完整。有關假訊息的調查，兼顧言論自由、新聞自由及民主自由。以及地檢署應落實代理人制度，以利案件迅速處理。

王添盛指示選舉初期重在反賄，各單位在反賄選宣導方面都很努力，隨著選舉日期的逼近，現階段重點在查賄，而且查賄就是最好的反賄選宣導。有關群眾事件的處理，應依檢察機關處理群眾事件注意要點辦理。檢警調等單位於蒐證時應謹慎及完整，若涉及敏感處所更應謹慎小心。有關投開票後產生的爭議，權責單位在法院。查賄人員要行政中立，偵查不公開，發言宜謹慎。選舉期間查察作為，如遭誤解，受到不實指摘，應發佈新聞稿予以澄清

謝榮盛檢察長指示要預留人力機動支援，訊問場所也要有所規劃。最高檢察署遇有各地檢察署針對特殊案件類型分析資料後，也會一併提供給其他檢署參考，例如最近彰化地檢署便針對走路工案例整理分析後，將資料經由最高檢察署分送各地檢察署，希望各地能夠有效運用，讓案件可以順利偵辦。重視程序正義、證據能力，證據資料要保存完整，以利後續案件進行。

鄭鑫宏檢察長在會議結束時再次強調，本署一定會持續結合轄區警、調、廉、憲及移民署等單位，通力合作，只要有賄選情資，絕對會盡力查辦，讓賄選案件無所遁形。

(中時 )