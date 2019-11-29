國民黨總統參選人韓國瑜昨先公開呼籲支持者，即起接到民調電話一律「拒絕回答」，今(29日)他更進一步呼籲支持他的人，接到民調電話請答：唯一支持蔡英文，以反制假民調。本報對此舉辦網路投票「請問，你是否支持韓國瑜抵制民調的做法？」截稿為止，高達96.52%的網友都投「支持」。

本報所作的網路投票「請問，指控媒體及韓國瑜收大陸錢的共諜案，你覺得是不是一起烏龍案？」至截稿為止，已有8千多人投票，8544人投「支持」，達96.52%；272人則投「不支持 」，佔3.07%。36人表示不知道/無意見，佔0.41%。

韓國瑜28日表示，現今有許多「奇奇怪怪民調」，數字差異大，強調他去年競選高雄市長前，「100次民調輸100次」，但最後卻大勝15萬票，而目前太多有心人與機構，不停用假民調打擊韓國瑜支持者的信心，甚至被政治報復，因而不敢表態。

(中時電子報)