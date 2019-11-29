「館長」陳之漢今來基隆看點，透露考慮在基隆開設健身分館。（翻攝蔡適應臉書／許家寧基隆傳真）

有「基隆裴勇俊」之稱的民進黨立委蔡適應，力拼連任的他，今邀請重量級網紅「館長」陳之漢來到基隆，還開心臉書宣布「阿館來了！！」陳之漢也透露在基隆看地，順利的話成吉思汗健身館有望在基隆開分店，讓許多「館粉」都相當期待。

館長今傍晚在臉書粉絲團《飆悍》發文稱，「基隆市看地，看能不能日後成吉思汗能為大家服務。」引來2萬名粉絲按讚，上千則留言：羨慕基隆人、來吧！期待已久了，還有基隆鄉民說，基隆好多美食，吃完可以運動，館長拜託來基隆啊！

據了解，館長29日下午現身台肥六合停車場看點，晚上則受立委蔡適應之邀至阿根納原住民會館餐敘，消息傳出，讓許多館粉相當興奮。對此，蔡陣營表示，上個月蔡適應與館長開直播，館長對於蔡適應和他都是志願役基層軍士官出身，兩人特別有話聊。

蔡適應當時邀請館長有機會來基隆玩，這次餐敘兩人暢談將健身格鬥引進國軍的想法，蔡適應相當認同軍中加入相關訓練計畫，館長也肯定蔡適應推動反滲透法，近來在國會逕付二讀，至於台肥停車場為機關用地，健身房若要落腳的話可能要多看幾個地方。

(中時 )