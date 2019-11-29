狄鶯和孫鵬之子孫安佐日前和網紅米砂（Misa）鬧出墮胎疑雲，孫安佐日前開腔反批米砂有妄想症，他的女友阿乃也接力批評米砂假自殘、靠拍片獲利，引來米砂公司否認。沒想到今(29日)事情急轉直下，稍早阿乃突然宣布和孫安佐分手，說：「妳贏了，我們分手了，用一些根本沒發生過的事炒作到讓我們感情破裂。」
稍早阿乃曬出跟米砂過去聊天截圖，透露米砂承認自殘，還跟孫安佐講好不要提到她割腕，覺得是私人憂鬱症的問題，又貼出米砂跟孫安佐聊天截圖，承認知道孫安佐不喜歡她，但還是想把孫安佐當朋友，阿乃說：「前一天（米砂）在群組跟孫說不當朋友，隔天封鎖我（阿乃），自己私訊孫說還想把孫當朋友」。
而小倆口的紛紛擾擾依舊持續不休，阿乃剛剛宣布和孫安佐分手，酸米砂用沒發生的事害兩人情變，最後說：「妳贏了，開心活下去吧」，更說：「我還是不懂，妳為什麼要說謊」，其他網友說：「情侶遇到這種事應該更要牽緊彼此一起熬過吧」、「看完孫的聲明，也沒講清楚他們之間有沒有發生關係」、「妳還好嗎？」、「認真心疼妳」。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。