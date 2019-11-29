阿乃宣布分手。（圖／翻攝自08fatbaby IG）

阿乃曬出和米砂對話。（圖／翻攝自08fatbaby IG）

阿乃分享米砂私訊孫安佐對話截圖。（圖／翻攝自08fatbaby IG）

狄鶯和孫鵬之子孫安佐日前和網紅米砂（Misa）鬧出墮胎疑雲，孫安佐日前開腔反批米砂有妄想症，他的女友阿乃也接力批評米砂假自殘、靠拍片獲利，引來米砂公司否認。沒想到今(29日)事情急轉直下，稍早阿乃突然宣布和孫安佐分手，說：「妳贏了，我們分手了，用一些根本沒發生過的事炒作到讓我們感情破裂。」

稍早阿乃曬出跟米砂過去聊天截圖，透露米砂承認自殘，還跟孫安佐講好不要提到她割腕，覺得是私人憂鬱症的問題，又貼出米砂跟孫安佐聊天截圖，承認知道孫安佐不喜歡她，但還是想把孫安佐當朋友，阿乃說：「前一天（米砂）在群組跟孫說不當朋友，隔天封鎖我（阿乃），自己私訊孫說還想把孫當朋友」。

而小倆口的紛紛擾擾依舊持續不休，阿乃剛剛宣布和孫安佐分手，酸米砂用沒發生的事害兩人情變，最後說：「妳贏了，開心活下去吧」，更說：「我還是不懂，妳為什麼要說謊」，其他網友說：「情侶遇到這種事應該更要牽緊彼此一起熬過吧」、「看完孫的聲明，也沒講清楚他們之間有沒有發生關係」、「妳還好嗎？」、「認真心疼妳」。

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(中時電子報)