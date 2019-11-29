「王牌女神」韓團AOA時隔1年以5人體制重新出發，成員包括智珉、酉奈、惠晶、雪炫、澯美，AOA在今年8月播出的女團競賽節目《Queendom》中大放異彩，展現了多樣的魅力和驚人實力，人氣再度翻漲，她們也乘勝追擊，宣布正式發行第6張韓語迷你專輯《NEW MOON》。

AOA自2012年出道至今已進入第7個年頭，透過Mnet綜藝節目《Queendom》，AOA提出5人活動的全新藍圖，推出第六張迷你專輯《NEW MOON》，在這張專輯化身月亮獵人，美麗的月亮是照亮世界的璀璨光芒，卻也成了暴露AOA行蹤的桎梏，她們為了追尋自由，決定挺身狩獵月亮。

主打歌〈Come See Me〉是突顯AOA夢幻感的歌曲，傳遞在冷風颼颼的深夜裡渴望逃離月亮、與心愛之人在一起的自由意志和強烈的能量，智珉也參與了作詞。

AOA日前在廣播節目上坦承成員變動之後，內心對於活動這件事有些退縮了，但是在《Queendom》首次競演結束獲得各方好評，反而重拾了自信心，此外，老么澯美被問到「如果是男人，想和哪個成員交往」，她稱惠晶最可愛、讓人有想愛護她的感覺；而最不想交往的則是雪炫，「因為（雪炫）太常跟智珉姊姊黏在一起了，感覺我會很孤單，而且她行程很多、很忙，好像沒法經常見面。」

AOA全新迷你專輯《NEW MOON》除了主打歌〈Come See Me〉，亦收錄在《Queendom》搶先公開、以創新演出博得好評的〈Sorry〉，以及口哨聲掀起強悍能量的歡快舞曲〈Magic Spell〉、充滿新復古風情的Disco Pop〈Ninety Nine〉、中板速度的Synth Pop〈My Way〉。《NEW MOON》29日全面數位上架。

(中時 )