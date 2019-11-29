眾所期待的南韓樂壇年度盛事Melon Music Awards 2019 Imagine by KIA（MMA）頒獎典禮，將於30日盛大登場，只要下載MyMusic APP並登入會員，就能從本周六下午5點起，免費直擊MMA星光大道與頒獎典禮盛況，親眼感受BTS防彈少年團、Mamamoo、Jannabi、ITZY、朴敘俊等一線韓星的舞台魅力。同時MyMusic狂撒10萬旅遊金，共100位幸運兒將有機會抽中千元旅遊金。

MyMusic表示，今年是MyMusic第三度取得MMA台灣獨家直播權，透過MyMusic鋪天蓋地的預熱活動，直播前已成功帶動MyMusic韓語歌曲點聽佔比成長超過10%。今年更首度與「雄獅旅遊」合作，推出首爾5天4夜MMA獨家半自助行程，讓粉絲免搶票保證入席MMA舞台前方站位區，推出後詢問熱烈，機位秒殺，宣告提前完售；同時MyMusic舉辦的「免費首爾行程抽獎」及「登記抽門票」等活動，累計共吸引近萬人參與，足見台灣韓流樂迷對於MMA的期待與喜愛。

本周末登場的MMA眾星雲集，不僅有韓國天團BTS防彈少年團，最新一波公布的演出名單已於29日確認證實潮男樂團接班人N.Flying和去年在MMA 2018贏得最佳男新人獎的The Boyz將出席典禮。

唱跳歌姬金請夏也將出席。（MyMusic提供）

另還包括入圍4項的Mamamoo與Jannabi，以及問鼎3項的唱跳歌姬金請夏及怪物新人ITZY，還有音源大霧Heize等5組歌手；尤其剛以新歌《HIP》霸氣回歸的Mamamoo、12/1將旋風訪台跟寶島粉絲初相會的ITZY、還有年頭霸榜到年尾的復古潮團Jannabi等華麗陣容，粉絲們不僅可一睹華麗舞台效果，風格萬變的音樂多樣性也令人興奮不已。

除了許多一線歌手，也有不少大咖演員出席盛會，包括了《金秘書為何那樣》的朴敘俊、剛退伍就出演IU《above the time》新歌MV的李玹雨和《寄生上流》崔宇植等演員也將出席本屆盛會。

(中時 )