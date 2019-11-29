耶誕腳步近，台南市各家大型企業陸續豎立耶誕樹，香格里拉台南遠東國際大飯店成立10周年，今年換了一棵台南室內最高（7米）耶誕樹，業者配合點燈儀式，推出70個柴薪蛋糕義賣，所得3萬5000元全數捐給台南市流浪動物愛護協會。

將進入12月歲末時節，台南市各家百貨公司、商場與大型飯店陸續推出耶誕樹應景，台南市政府的大型戶外耶誕樹12月1日將在南美二館點燈。

香格里拉台南遠東國際大飯店29日以「粉紅耶誕」為主題妝點大廳，連續使用10年的耶誕樹今年更新，打造全台南市室內最高的7公尺耶誕樹，掛上500顆燈泡與800顆裝飾球，晚間點燈照亮販店大廳，活動搭配著熱蘭遮四重唱樂團、南門教會大提琴樂團及小朋友的耶誕歌聲，業者邀請250位賓客共襄盛舉。

台南市長黃偉哲參加點燈活動，肯定業者除了傳第佳節祝福，還能作公益捐款，符合耶誕溫馨的人情味。

(中時 )