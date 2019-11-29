南韓外交部29日發布《2019外交白皮書》，回顧去年的國際形勢及外交政策。白皮書提到，韓日關係近來陷入困境，而南韓尋求與北京修復雙邊關係。

南韓就韓陸關係表示，自總統文在寅在2017年12月赴中國大陸進行國事訪問後，已為修復雙邊關係奠定基礎。去年，雙方更開展了包括領導人在內的各層級、多方面的交流。

至於對日關係，白皮書指出自今年10月以來，南韓與日本在二戰時強徵勞工一事的爭議及索賠問題有分歧，導致雙邊關係陷入困境。

白皮書稱，在南韓政府主導下，南北韓對話得以重啟，更促成史上首次北韓及美國領導人峰會談。這緩解了朝鮮半島的緊張局勢，更為解決北韓核問題營造轉機，取得突破性進展。南韓政府認為，南韓及美國為實現完全無核化與建立永久和平機制的共同目標進行了空前密切的溝通合作，而兩國亦穩定地處理收回作戰指揮權及駐軍費分攤等事務。

(中時 )